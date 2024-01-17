"У цих очах - все". Фотографи зворушили кадрами, як мама піклується про пораненого сина-воїна

Військові фотографи Влада та Костянтин Ліберови поділились зворушливими кадрами важкопораненого морського піхотинця, від якого у лікарні не відходить його мама. Воїн переніс кілька ампутацій, має важкі опіки й пошкодження рогівок очей.

Історія пораненого воїна

"Щоб зрозуміти весь біль цієї війни, достатньо один раз побачити, як мати дивиться на свого важкопораненого сина. В цих очах буде одночасно все. І розпач від того, що твоїй дитині дуже боляче. І величезна вдячність лікарям, долі, Богу за те, що він все ж таки живий, його довезли, стабілізували, хоча на всіх ланках ніхто не давав шансів. І справжня сила винести разом з ним усі подальші випробування", - пишуть фотографи.

Поранений воїн - морський піхотинець Федір. До великої війни він був технологом, випікав хліб. А ще - грав на фортепіано, мав музичну освіту. Сімʼя військового зустріла війну в Ірпені. З перших днів Федір разом із мамою Вірою волонтерили та допомагали військовим.

Згодом він пішов служити до морських піхотинців. У кінці листопада підрозділ Федора виконував бойове завдання на лівому березі Дніпра на Херсонщині, в Кринках. У хлопця влетів ворожий FPV дрон.

Федір отримав поранення під Херсоном (фото: instagram.com/libkos)

"Те, що він вижив - диво. Евакуювати з лівого берега його змогли лише вранці, до цього через постійні обстріли будь-які переміщення були неможливі. Ампутації правої стопи, лівої руки та частково правої кисті, важкі опіки всім тілом, проникаючі поранення роговиць обох очей - лише мала частина поранень Федора. Він пробув в реанімації довгих 17 діб. За цей час йому перелили 18 літрів крові", - розповідають Ліберови.

Весь цей час про воїна піклується його мама.

"Сильна та незламна Віра, яка дуже зворушливо піклується про свого сина. Чого б їй це не коштувало, поряд з ним вона бадьора, по-доброму жартує та ніколи не дає засумніватись, що він впорається з тим, що чекає на нього попереду. А попереду ще безліч складних операцій і довга реабілітація", - додали фотографи.

На воїна чекає тривала реабілітація (фото: instagram.com/libkos)