Ішов по хліб. Медики у Дніпрі рятують важкопораненого під час атаки 25-річного чоловіка

Під час російської атаки на Дніпро вранці 29 грудня постраждав 25-річний перехожий, що випадково опинився біля ТЦ "Апполо". Чоловік отримав важкі поранення, зараз його рятують три бригади лікарів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook .

Що відомо про постраждалого

"Випадковий перехожий…Розбита голова, черепно-мозкова гематома, вирвані куски тіла, величезний предмет в животі, якій розірвав кишківник, перелом гомілки та безліч інших поранень", - написав лікар.

25-річний Олександр ішов до магазину по хліб та цигарки, біля ТЦ "Апполо" на власні очі побачив страшенний вибух.

"Через хвилину "швидка" була біля нього, ще встиг сказати: жах, я це бачив. Втратив свідомість", - додав лікар.

Зараз постраждалого оперують три бригади лікарні Мечникова - нейрохірурги, хірурги та травматологи, в душі молячись, щоб він вижив.

"Жахлива війна вбиває простих пересічних українців", - написав Риженко.

Три бригади медиків рятують постраждалого (фото: Facebook/Сергій Риженко)

Наслідки атаки по Дніпру

29 грудня Росія завдала масованих атак по всій Україні. Влучання зафіксували у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок ворожих ударів по Дніпру та області є жертви та багато поранених.

Після обстрілу у місті спалахнули пожежі. Зокрема, палав торговий центр, там зафіксований "приліт". Також повідомляють про пошкодження пологового будинку, приватного будинку та шестиповерхової будівлі. Інші наслідки атаки - встановляються.