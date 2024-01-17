ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уламок застряг прямо в серці: у Києві врятували воїна за допомогою магніту (фото)

Київ, Середа 17 січня 2024 12:53
UA EN RU
Уламок застряг прямо в серці: у Києві врятували воїна за допомогою магніту (фото) У Киві врятували воїна за допомогою магніту (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві лікарі провели унікальну операцію з видалення металевого уламка із серця 46-річного воїна. Зробили вони це за допомогою магніту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова

Як виявили уламок

46-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на значну задишку та болі в грудній клітці, особливо в ділянці серця.

Пацієнт вказував на неможливість повноцінного вдиху, до того ж біль ставав усе сильнішим, з'явилась задуха. Нещодавно, перебуваючи в зоні бойових дій, чоловік отримав важке осколкове поранення грудної клітки.

На КТ дослідженні фахівці побачили уламок значних розмірів - 8×9 мм, який застряг в перикарді (зовнішня сполучнотканинна оболонка серця - тонкий, але щільний мішок, в якому розташоване серце).

Лікарі зазначили, що дане специфічне розташування суттєво ускладнювало оперативне втручання.

Що застосували під час операції

Хірурги вирішили провести мініінвазивне торакоскопічне видалення металевого уламка, із застосуванням магнітного інструментарію для евакуації його з товщі тканини.

Втручання відбулось через невеликий надріз в грудній стінці.

На щастя, операція та післяопераційний період пройшли без ускладнень. Пацієнта виписано на амбулаторне лікування, де він готується до другого, реконструктивного втручання.

"Даний клінічний випадок демонструє переваги поєднання високотехнологічних хірургічних методик та професіоналізму медичного персоналу", - йдеться у повідомленні.

Уламок застряг прямо в серці: у Києві врятували воїна за допомогою магніту (фото)Уламок застряг прямо в серці: у Києві врятували воїна за допомогою магніту (фото)Уламок застряг прямо в серці: у Києві врятували воїна за допомогою магніту (фото)Уламок застряг прямо в серці: у Києві врятували воїна за допомогою магніту (фото)У Киві врятували воїна за допомогою магніту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)

Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше провели унікальну операцію на грудній клітині.

Також лікарі розповідали про поширений стан у жінок.

Читайте РБК-Україна в Google News
серце лікарі лікарні