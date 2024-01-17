"В этих глазах - все". Фотографы растрогали кадрами, как мама заботится о раненом сыне-воине

Военные фотографы Влада и Константин Либеровы поделились трогательными кадрами тяжелораненого морского пехотинца, от которого в больнице не отходит его мама. Воин перенес несколько ампутаций, имеет тяжелые ожоги и повреждение роговиц глаз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию фотографов в Instagram .

История раненого воина

"Чтобы понять всю боль этой войны, достаточно один раз увидеть, как мать смотрит на своего тяжелораненого сына. В этих глазах будет одновременно все. И отчаяние от того, что твоему ребенку очень больно. И огромная благодарность врачам, судьбе, Богу за то, что он все же жив, его довезли, стабилизировали, хотя на всех этапах никто не давал шансов. И настоящая сила вынести вместе с ним все последующие испытания", - пишут фотографы.

Раненый воин - морской пехотинец Федор. До войны он был технологом, выпекал хлеб. А еще - играл на фортепиано, имел музыкальное образование. Семья военного встретила войну в Ирпени. С первых дней Федор вместе с мамой Верой волонтерили и помогали военным.

Потом он пошел служить морским пехотинцам. В конце ноября подразделение Федора выполняло боевое задание на левом берегу Днепра в Херсонской области, в Крынках. В парня влетел вражеский FPV дрон.

Федор получил ранение под Херсоном (фото: instagram.com/libkos)

"То, что он выжил - чудо. Эвакуировать с левого берега его смогли только утром, до этого из-за постоянных обстрелов любые перемещения были невозможны. Ампутации правой стопы, левой руки и частично правой кисти, тяжелые ожоги всем телом, проникающие ранения роговиц обоих глаз - лишь малая часть ранений Федора. Он пробыл в реанимации долгих 17 суток. За это время ему перелили 18 литров крови", - рассказывают Либеровы.

Все это время о воине заботится его мама.

"Сильная и несокрушимая Вера, которая очень трогательно заботится о своем сыне. Чего бы ей это ни стоило, рядом с ним она бодрая, по-доброму шутит и никогда не дает усомниться, что он справится с тем, что ждет его впереди. А впереди еще множество сложных операций и долгая реабилитация", - добавили фотографы.

Воина ждет длительная реабилитация (фото: instagram.com/libkos)