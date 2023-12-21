"Відсутня сезонність". Інфекціоніст Голубовська розповіла, чим зараз підступний коронавірус

Що зараз з коронавірусом в Україні

Лікар зазначила, що у коронавірусу практично відсутня сезонність, що характерно для багатьох інфекційних хвороб. Тобто "підчепити" його ви можете у будь-яку пору року.

Також медик зазначила, що курсуючий зараз штам"Омікрон" відрізняється від попередніх варіантів вірусу тим, що дає тяжкі прогресуючі пневмонії у значно меншому відсотку випадків, але має таку погану властивість, як проявляти та посилювати ті проблеми, які були у людини до зараження вірусом.

"Тобто вся супутня патологія проявляється або декомпенсується вже на фоні ковіду. А декомпенсація подекуди буває дуже складною, навіть такою небезпечною, що медики, не можуть з нею впоратися", - сказала Голубовська.

За словами інфекціоніста, зараз у лікарнях перебуває величезна кількість хворих з цією супутньою патологією. Їх кількість значно зросла за останній місяць.

"У пацієнтів практично немає дихальної недостатності, але є такі недуги, як: діабет, гіпертонія, тромбози. Вони створюють дуже неприємний стан для хворого, змушуючи його тривалий час знаходитися в якості пацієнта у стаціонарі медичного закладу", - доповнила вона.

Як вберегтися

Голубовська зазначила, якщо людина хвора, то потрібно себе оберігати від зайвих навантажень, а з коронавірусом тим більше. Бо під час хвороби вражаються практично всі органи, організм людини виснажений, особливо у тих, хто входить до групи ризику.

"Боротися зі збудником їм складно, тим більше, якщо вони не приймають додаткові противірусні засоби. Тому людина хворіє в середньому до двох тижнів – 10-14 днів. Це якщо без ускладнень, а пневмонія, звичайно, довше тримається", - резюмувала вона.