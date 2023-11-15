Українцям розповіли, як можна надійно захиститись від ГРВІ, грипу і коронавірусу

Уникнути респіраторних інфекцій таких, як ГРВІ, грип та COVID повністю на 100% неможливо. Однак можна легко знизити ризики зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Як уникнути респіраторних інфекцій

Для того, щоб захистити своє здоров'я у холодну пору року, необхідно:

мити руки з милом та користуватися антисептиком

уникати тісних людних місць

провітрювати житло та офіс

використовувати зволожувач повітря - через пересушену слизову вірусам легше проникнути в організм

наскільки це можливо в українських реаліях, спати вдосталь, щоб почуватися бадьорими

харчуватися збалансовано

бути фізично активними

вакцинуватися від грипу. Це щеплення не є безкоштовним, утім рекомендуємо придбати вакцину та щепитися у сімейного лікаря

вакцинуватися проти пневмококової інфекції, яка спричиняє, зокрема, пневмонію. Ця вакцина також не закуповується державою, проте доступна в аптеках

вакцинуватися проти COVID-19. Зробити це можна безоплатно у будь-якому пункті щеплень

Коли вакцинуватись від грипу

Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Ознаками грипу є раптовий початок, головний біль, ломота у м’язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °C і більше, кашель.

При перших симптомах - зверніться до сімейного лікаря. Лише лікар зможе визначити діагноз та призначити відповідне лікування.

Вакцина від грипу належить до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці і зробити щеплення у свого сімейного лікаря.

Хто має вакцинуватися насамперед

медики, які контактують із пацієнтами і мають високий ризик заразитися

люди з хронічними хворобами, які мають високий ризик ускладнень

люди з ВІЛ

люди з первинними імунодефіцитами

люди похилого віку

вагітні

люди, які працюють у великих колективах

Симптоми коронавірусу

До найпоширеніших симптомів коронавірусу відносять: