Українцям розповіли, як можна надійно захиститись від ГРВІ, грипу і коронавірусу
Уникнути респіраторних інфекцій таких, як ГРВІ, грип та COVID повністю на 100% неможливо. Однак можна легко знизити ризики зараження.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.
Як уникнути респіраторних інфекцій
Для того, щоб захистити своє здоров'я у холодну пору року, необхідно:
- мити руки з милом та користуватися антисептиком
- уникати тісних людних місць
- провітрювати житло та офіс
- використовувати зволожувач повітря - через пересушену слизову вірусам легше проникнути в організм
- наскільки це можливо в українських реаліях, спати вдосталь, щоб почуватися бадьорими
- харчуватися збалансовано
- бути фізично активними
- вакцинуватися від грипу. Це щеплення не є безкоштовним, утім рекомендуємо придбати вакцину та щепитися у сімейного лікаря
- вакцинуватися проти пневмококової інфекції, яка спричиняє, зокрема, пневмонію. Ця вакцина також не закуповується державою, проте доступна в аптеках
- вакцинуватися проти COVID-19. Зробити це можна безоплатно у будь-якому пункті щеплень
Коли вакцинуватись від грипу
Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Ознаками грипу є раптовий початок, головний біль, ломота у м’язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °C і більше, кашель.
При перших симптомах - зверніться до сімейного лікаря. Лише лікар зможе визначити діагноз та призначити відповідне лікування.
Вакцина від грипу належить до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці і зробити щеплення у свого сімейного лікаря.
Хто має вакцинуватися насамперед
- медики, які контактують із пацієнтами і мають високий ризик заразитися
- люди з хронічними хворобами, які мають високий ризик ускладнень
- люди з ВІЛ
- люди з первинними імунодефіцитами
- люди похилого віку
- вагітні
- люди, які працюють у великих колективах
Симптоми коронавірусу
До найпоширеніших симптомів коронавірусу відносять:
- лихоманка
- сухий кашель
- задишка
- характерна сильна втома
- біль у м'язах
- біль у горлі
- головний біль
- втрата або порушення смаку або запаху (характерний симптом)
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