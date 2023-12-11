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У МОЗ розповіли, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 11:45
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У МОЗ розповіли, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19 Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні пік захворюваності на COVID-19 прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров’я України Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

За його словами, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 мільйона українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з COVID-19 опиняються в лікарні щотижня.

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше", - розповів Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що пік прогнозують на середину грудня. Він триватиме до січня 2024 року, а потім поступово згасатиме.

"Починаючи із січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2", - додав Кузін.

COVID-19 в Україні

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

Проте в Україні все ще фіксують випадки COVID-19. Зокрема, станом на 16 листопада у восьми областях збуло зафіксовано чотири мутації COVID-штаму "Омікрон".

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Захворюваність у великих містах найвища.

Нещодавно Кузін розповів, що з жовтня цього року в Україні від COVID-19 померли 343 людини, серед них - двоє дітей.

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COVID Мінстерство охорони здоров'я України
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