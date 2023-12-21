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"Отсутствует сезонность". Инфекционист Голубовская рассказала, чем сейчас опасен коронавирус

Фото: Врач-инфекционист Ольга Голубовская (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине никуда не исчез. Летальность от него снизилась на 90% , но остается очень опасным и малоизученным вирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление врача-инфекциониста Ольги Голубовской ТСН.

Что сейчас с коронавирусом в Украине

Врач отметила, что у коронавируса практически отсутствует сезонность, что характерно для многих инфекционных заболеваний. То есть "подцепить" его вы можете в любое время года.

Также медик отметила, что курсирующий сейчас штамм "Омикрон" отличается от предыдущих вариантов вируса тем, что дает тяжелые прогрессирующие пневмонии в значительно меньшем проценте случаев, но обладает таким плохим свойством, как проявлять и усугублять те проблемы, которые были у человека до заражения вирусом.

"То есть вся сопутствующая патология проявляется или декомпенсируется уже на фоне ковида. А декомпенсация иногда бывает очень сложной, даже такой опасной, что медики, не могут с ней справиться", - сказала Голубовская.

По словам инфекциониста, сейчас в больницах находится огромное количество больных с этой сопутствующей патологией. Их количество значительно выросло за последний месяц.

"У пациентов практически нет дыхательной недостаточности, но есть такие недуги, как: диабет, гипертония, тромбоз. Они создают очень неприятное состояние для больного, заставляя его длительное время находиться в качестве пациента в стационаре медицинского учреждения", - дополнила она.

Как уберечься

Голубовская отметила, что если человек болен, то нужно себя оберегать от лишних нагрузок, а с коронавирусом тем более. Так как во время болезни поражаются практически все органы, организм человека истощен, особенно у тех, кто входит в группу риска.

"Бороться с возбудителем им сложно, тем более если они не принимают дополнительные противовирусные средства. Поэтому человек болеет в среднем до двух недель - 10-14 дней. Это если без осложнений, а пневмония, конечно, дольше держится", - резюмировала она.

Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19.

Кстати, украинцам рассказали, как можно надежно защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса.

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