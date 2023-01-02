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"У нього є зброя": Могилевська розповіла про свого нового чоловіка

Фото: Могилевська відкрила таємницю особистого життя (instagram.com.nataliya_mogilevskaya)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Наталія Могилевська ще у травні повідомила, що не самотня. В неї з'явився новий чоловік. Тепер виконавиця відкрила шанувальникам трохи таємниць із особистого життя.

Про нового бойфренда зірка розповіла в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій.

Співачка живе разом із коханим

2022 приніс артистці зміни в особистому житті. Вона зустріла чоловіка і закохалася у нього. Нині пара живе разом.

"Я зустріла людину, яку я дуже люблю, і ми живемо разом, і в нього є зброя. Ми бували в таких місцях, що зі мною боялися їздити музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми проїхали всю країну", - зізналася Наталія.

Ім'я свого бойфренда співачка не розкриває, проте раніше в мережі писали, що він старший за неї й тривалий час жив у США.

Як війна змінила Могилевську

Артистка зізналася, що в перші дні повномасштабного російського вторгнення їй було дуже страшно. Проте виконавицю не лякають ані ракети, ані ворожі БЛА. Понад те, Могилевська навіть намагалася самостійно збити ворожий дрон.

"Я живу досить оптимістично, намагаюся жити спокійним життям. Перший тиждень було страшно, а зараз ракета летить, я її бачу, але навіть не змінюю своїх справ. Я бачила ракету, я стріляла в дрон. Є вдома зброя. Чоловік є, у нього є. є зброя", - також повідомила вона.

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська показала, як зробити лампочку, яка працюватиме рік.

Також співачка розповідала про свого нового обранця .

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Наталя Могилевськапевец