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"У него есть оружие": Могилевская рассказала про своего нового мужчину

Фото: Могилевская приоткрыла тайну личной жизни ( instagram.com.nataliya_mogilevskaya)
Автор: Людмила Жукова

Певица Наталья Могилевская еще в мае сообщила, что не одинока. У нее появился новый мужчина. Теперь исполнительница приоткрыла поклонникам немного тайн из личной жизни.

О новом бойфренде звезда рассказала в интервью Соломие Витвицкой.

Певица живет вместе с любимым

2022 год принес артистке изменения в личной жизни. Она встретила мужчину и влюбилась в него. Сейчас пара живет вместе.

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ездить музыканты, боялся вообще кто-то уезжать. Мы проехали всю страну", - призналась Наталья.

Имя своего бойфренда певица не раскрывает, однако ранее в сети писали, что он старше ее и долгое время жил в США.

Как война изменила Могилевскую

Артистка призналась, что в первые дни полномасштабного российского вторжения ей было безумно страшно. Однако исполнительницу не пугают ни ракеты, ни вражеские БПА. Более того, Могилевская даже пыталась самостоятельно сбить вражеский дрон.

"Я живу довольно оптимистично, пытаюсь жить спокойной жизнью. Первую неделю было страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, у него есть оружие", - также сообщила она.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку, которая будет работать год.

Также певица рассказывала о своем новом избраннике.

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Наталья Могилевскаяпевец