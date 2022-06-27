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"Он старше меня": Могилевская рассказала о своем избраннике

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 16:36
"Он старше меня": Могилевская рассказала о своем избраннике Наталья Могилевская рассказала о любимом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

В мае украинская певица Наталья Могилевская раскрыла, что больше не одинока и состоит в отношениях с надежным мужчиной. Теперь же 46-летняя артистка впервые поделилась подробностями о возлюбленном.

В эфире телемарафона "Єдині новини" знаменитость рассказала, что ее избранник старше ее, а познакомились они в начале войны.

По словам певицы, любимый ее защищает, хотя он и не военный.

"Я влюблена во время войны. Он меня защищает. Мы даем концерты под землей. Там очень опасно выступать. Он говорит мне: Ты моя героиня", - поделилась Могилевская.

Наталья добавила, что зашла в свой дом в Буче еще до того, как его осмотрели и разминировали, и ее возлюбленный был восхищен таким поступком. Вместе они также помогали другим людям.

"Мне с ним не страшно, я верю, что он фартовый. Он старше меня и очень красивый. У него есть оружие и он меня защищает. Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и вывезли огромное количество детей, людей, мою беременную сестру на 8-м месяце беременности. Я расскажу историю нашего с ним знакомства, как только закончится война", - сказала артистка.

Могилевская также раскрыла, что ее избранник - не публичный человек и долгое время он жил в США.

Ранее Наталья Могилевская впервые рассказала о своем доме в Буче, который уничтожили россияне.

Мы также писали, что известный украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о недавних скандалах с Натальей Могилевской.

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Наталья Могилевская
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