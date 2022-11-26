Наталя Могилевська показала, як зробити лампочку, яка працюватиме рік
Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилась способом, який допоможе освітити свій будинок під час вимкнення світла.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, артистка поділилась лайфхаком, який допоможе змайструвати лампочку, яка прослужить безперебійно рік. Для такого способу знадобиться декілька батарейок, фольга та маленька лампочка.
"Фольга у цьому випадку слугує перехідником, без неї світла не буде. Така лампочка працює рік без будь-яких проблем. Я дуже сумую за помаранчевим світлом у центрі міста - там такі помаранчеві ліхтарики", - сказала Могилевська.
Наталя Могилевська показала, як зробити лампочку з фольги та батарейок (скрін)
Також артистка показала, де по своєму будинку розмістила такі своєрідні ліхтарики. Зокрема, вони розташовані в гардеробній, ванній кімнаті та навіть у шафі.
Раніше Могилевська показувала, як мало не потрапила під обстріл.
Також співачка розповідала про свого нового обранця.