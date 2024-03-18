"У него две контузии". Соломия Витвицкая рассказала о любимом-военном

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о знакомстве с любимым Алексеем Ситайлом, первых встречах, службе мужчины в ВСУ и его контузиях. Кроме того, женщина призналась, получила ли предложение "руки и сердца".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на шоу "Пісня мого життя" рассказывает, о чем именно говорила Витвицкая.

О любви

По мнению телеведущей, любовь - это то чувство, которое нас окрыляет и вдохновляет.

"И неизвестно никогда, где ты его встретишь", - добавила женщина.

Кроме того, она призналась, что ее сердце сейчас уже не свободно.

"Алексей его зовут. Служит в Вооруженных силах Украины", - уточнила Витвицкая.

О знакомстве

Журналистка рассказала, что именно это - служба мужчины - и помогло паре сойтись.

"Это, можно сказать, нас и свело. Потому что до полномасштабной войны мы виделись, возможно, дважды на днях рождения общих друзей. Но, в принципе, не общались", - вспомнила она.

Соломия Витвицкая рассказала о своей любви (скриншот: youtube.com/@SongOfMyLifeUA)

О помощи

По словам ведущей, впоследствии Алексей обратился к ней за помощью.

"Когда его подразделению нужны были генераторы, еще какие-то вещи, он ко мне обратился, как к волонтеру. Я волонтер еще с 2014 года, поэтому он ко мне просто обратился", - отметила женщина.

Она призналась, что даже не сразу поняла - кто именно ей пишет.

"Реально, мы не общались. Было написано там (в телефоне, - Ред.), кажется, "Капитошка". У него такое какое-то детское прозвище. И пока он не выслал мне о себе какую-то фотографию или статью я не понимала вообще, с кем разговариваю", - вспомнила Витвицкая.

Она добавила, что так они общались в течение определенного времени, ведь она помогала многим военным.

О чувствах

Телеведущая призналась, что чувства "вспыхнули", когда Ситайло уехал на фронт.

"Потом он поехал на Восток, мы дальше продолжили общаться... И вспыхнуло (чувство, - Ред.)", - рассказала она.

Соломия с любимым Алексеем (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Об ожидании

Женщина призналась, что сейчас лучше понимает многих украинок, ведь "жить на расстоянии, особенно когда все еще в таком конфетном периоде" - очень сложно.

О контузии любимого

Витвицкая поделилась и другим опытом - как любимый получил контузии и проходил лечение.

"Когда вернулись на ротацию, у него там было две контузии. Его отправили на лечение. Затем по решению ВВК (военно-врачебной комиссии, - Ред.) на реабилитацию советовали врачи поехать в Закарпатье", - рассказала женщина.

В то же время она добавила, что у пары была "просто возможность действительно побыть вместе".

"Это было очень трогательно, очень тяжело", - вспомнила журналистка.

О предложении

На вопрос ведущей шоу Екатерины Осадчей, делал ли Алексей предложение (предлагал ли жениться), Витвицкая ответила: "Нет, не делал".

В то же время она добавила, что очень ждет нашей победы и возвращения любимого домой.

"Очень жду его с победой домой. И надеюсь, что она как можно скорее будет", - подытожила журналистка.