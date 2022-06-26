Ани Лорак впервые с начала войны засветилась на телевидении: что она сказала
Ани Лорак пропала "с радаров" еще с начала войны в Украине. Экс-украинская певица, уроженка Черновицкой области, даже удалила свои страницы в соцсетях. Но недавно все же появилась на телевидении, российском телевидении.
Что же "звезда" там делала - читайте ниже в нашем материале Styler.
Как сообщает росТВ, Лорак снялась в шоу "Где логика?", которое выходит на канале ТНТ. В программе также принял участие российский певец Артем Качер.
В эфир эпизод шоу с Лорак вышел 17 июня. Правда, съемки проходили еще до вторжения россиян на территорию Украины - 20 февраля.
Конечно же певица ни разу не упомянула родную Украину и никак не высказалась тогда еще о возможном нападении.
Ани Лорак попала в список артистов, которые "любят войну" - TheyLoveWar
На сайте показаны (ссылка здесь) артисты, общественные деятели, политики. Они делятся на несколько категорий: поддержка, по умолчанию, молчаливая поддержка агрессора, пропаганда.
Ане Лорак присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима".
Интересно, что Ани Лорак еще до начала войны планировала тур по Украине, который, конечно же, она отменила. Пошли "прахом" и ее планы проехаться по городам России этой весной. Тем не менее артистка все еще надеется выступить в Германии и Чехии.
Ранее мы писали также, что звезду Ани Лорак на аллее славы в Черновцах официально отправили за "русским кораблем".