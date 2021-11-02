"У нас не было выбора": родители продали 9-летнюю дочь, чтобы прокормить других детей

Почему родители продали девочку?

Отец 9-летней Парваны Абдул Малик признается: не может спать ночью из-за того, что "разбит чувством вины, стыда и беспокойством". Но сложное финансовое положение заставило пойти на этот шаг.

Так, он пытался избежать продажи - путешествовал по всей провинции, где безрезультатно искал работу, одалживал "много денег" у родственников, а его жена вымаливала еду у других обитателей лагеря. Но всего этого было крайне мало для того, чтобы прокормить семью…

"Нас восемь членов семьи ... Я должен был продать дочь, чтобы оставить других детей в живых", - говорит Малик.

По словам мужчины, деньги от продажи Парваны обеспечат семью лишь на несколько месяцев. И если Малик не найдет работу, то ему "придется продать еще одну дочь, вероятно, двухлетнюю".

Парвана играет с друзьями (фото: CNN)

Девочка не хотела идти к новой семье

Маленькая Парвана говорит, что умоляла родителей изменить свое мнение относительно ее продажи. Девочка мечтала стать учителем и не хотела бросать школу. Но ее мольбы были напрасны.

Журналисты стали свидетелями, как 24 октября седой мужчина, по имени Корбан приехал домой к семье Парваны. Девочка стоила 55-летнему "жениху" примерно 2200 долларов (это цена нескольких овец и земли + немного наличных).

"Это твоя невеста. Пожалуйста, позаботься о ней... Пожалуйста, не бей ее", - попросил нового "владельца" девочки ее отец.

Сам же Корбан возразил, что Парвану купил не для того, чтобы жениться на ней, потому что "у него уже есть жена, которая будет ухаживать за девочкой, как за собственным ребенком".

"Парвана обошлась дешево. Ее отец был очень бедным, ему нужны деньги... Она будет работать у меня дома. Я не буду ее бить. Я буду добрым", - сказал Корбан журналистам.

Но после этих слов он схватил плачущую Парвану за руку и вывел ее за дверь. Девочка упиралась ногами в землю и попыталась вырваться, но ее усилия были напрасными. Корбан потащил ее к ожидавшей неподалеку машине. После этого авто исчезло в пустыне…

"Старик сказал мне: "Я плачу за девушку. Это не твое дело, что я с ней буду делать... Это мое дело теперь", - передал Малик слова нового "владельца" его дочери озадаченным журналистам.

Абдул Малик с Парваной перед ее продажей (фото: CNN)

Абдул Малик надеется, что журналисты прольют свет на проблему, с которой столкнулся он и остальные семьи, и ему больше не придется продавать своих детей, чтобы выжить…

Подобных историй в Афганистане множество

После захвата Афганистана талибами истории, подобные Парваниной, набрали обороты из-за голода и отчаяния местного населения.

Хотя брак детей в возрасте до 15 лет является незаконным по всей стране, но он широко практикуется годами, особенно в более сельских районах Афганистана.

Например, в провинции Гор десятилетнюю девочку Магул родители продают 70-летнему мужчине, чтобы погасить долги своей семьи. Стариган угрожал отцу этого ребенка тюрьмой.

"Я не знаю, что делать. Даже если я не отдам ему свою дочь, он ее заберет", - плачется журналистам Ибрагим - отец Магул.

Сама же Магул не хочет покидать семью и угрожает покончить с собой, если старый талиб ее заберет…

10-летняя Магул угрожает покончить с собой, если ее отдадут старику (фото: CNN)

Подобная ситуация и у другой семьи из этой провинции, которая продает двух дочерей четырех и девяти лет.

Отец не имеет работы, как и большинство в лагере для перемещенных лиц, к тому же у него инвалидность.

"Если бы у нас была еда и был кто-то, кто нам помог бы, мы никогда бы этого не сделали... У нас нет выбора ", - говорит бабушка 4-летней Зайтон Рокшана.

За своих внучек Рокшана хочет "выручить" 2200 долларов - по 1100 за каждую.

Когда журналисты решили пообщаться с маленькой Зайтон, она посмотрела на них большими карими глазами и сказала, что знает, почему ее хотят продать.

"Потому что мы бедная семья, и у нас нет еды", - сказал ребенок.

4-летняя Зейтон со своим братиком (фото: CNN)

Активисты тем временем просят мировых лидеров привлекать талибов к ответственности за нарушение прав человека.

"Чем дольше Афганистан будет без помощи, тем больше семей будут сталкиваться с голодной смертью, и тем более девочек, вероятно, будет продано", - говорят представители волонтерского движения.