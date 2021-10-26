В Афганистане остаются около 130 украинцев. МИД ищет пути для их возвращения домой
Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остаются около 130 граждан Украины, которые хотят вернуться домой. МИД ищет безопасные пути их выезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Сейчас около 130-ти (украинцев - ред.) хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда", - написал глава МИД.
Кулеба отметил, что украинцы покидают Афганистан и самостоятельно. По его словам, в течение месяца более 30 граждан Украины и членов их семей выехали из страны без посторонней помощи.
Напомним, 23 сентября в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 96 гражданами, эвакуированными из Афганистана. Среди них было 30 украинцев.