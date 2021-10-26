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В Афганистане остаются около 130 украинцев. МИД ищет пути для их возвращения домой

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Киев, Вторник 26 октября 2021 17:23
В Афганистане остаются около 130 украинцев. МИД ищет пути для их возвращения домой Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остаются около 130 граждан Украины, которые хотят вернуться домой. МИД ищет безопасные пути их выезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Сейчас около 130-ти (украинцев - ред.) хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда", - написал глава МИД.

Кулеба отметил, что украинцы покидают Афганистан и самостоятельно. По его словам, в течение месяца более 30 граждан Украины и членов их семей выехали из страны без посторонней помощи.

Напомним, 23 сентября в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 96 гражданами, эвакуированными из Афганистана. Среди них было 30 украинцев.

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МИД Украины Афганистан Дмитрий Кулеба
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