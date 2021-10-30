"Талибан" пытается вернуть афганские деньги из-за границы и угрожает Европе
"Талибан" настаивает на высвобождении миллиардов долларов из резервов центрального банка, которые были заблокированы США и Европой после захвата власти в Афганистане талибами. Они заявили, что в противном случае хуже всего придется Европе, если деньги не вернуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель министерства финансов талибов Ахмад Вали Хакмал заявил, что гуманитарной помощи недостаточно и деньги должны быть возвращены для афганского народа.
"Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши деньги. Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям", - заявил он.
Член правления Центрального банка Афганистана Рейтер Шах Мехраби призвал европейские страны, включая Германию, высвободить свою долю резервов, чтобы избежать экономического коллапса.
"Ситуация отчаянная, и количество наличных денег сокращается... Сейчас достаточно для продолжения работы Афганистана до конца года", - сказал Рейтер Шах Мехраби.
Он заявил, что кризис может спровоцировать массовую миграцию афганцев в Европу.
"Больше всего пострадает Европа, если Афганистан не получит доступ к этим деньгам... Люди будут в отчаянии. Они собираются поехать в Европу", - сказал он.
Напомним, что США не дадут доступ талибам к резервам центрального банка. Однако согласны на гуманитарную помощь афганцам.