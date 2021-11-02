"У нас не було вибору": батьки продали 9-річну донечку, щоб прогодувати інших дітей

Чому батьки продали дівчинку?

Батько 9-річної Парвани Абдул Малік зізнається: не може спати вночі через те, що "розбитий почуттям провини, сорому та занепокоєнням". Але складне фінансове становище змусило піти на цей крок.

Так, він намагався уникнути продажу - мандрував по усій провінції, де безрезультатно шукав роботу, позичав "багато грошей" у родичів, а його дружина вимолювала їжу в інших мешканців табору. Але всього цього було вкрай замало для того, аби прогодувати родину…

"Нас вісім членів сім'ї… Я повинен був продати доньку, щоб залишити інших дітей живими", - каже Малік.

За словами чоловіка, гроші від продажу Парвани забезпечать родину лише на кілька місяців. І якщо Малік не знайде роботу, то йому "доведеться продати ще одну доньку, ймовірно, дворічну".

Парвана грається з друзями (фото: CNN)

Дівчинка не хотіла йти до нової родини

Маленька Парвана говорить, що благала батьків змінити свою думку щодо її продажу. Дівчинка мріяла стати вчителем і не хотіла кидати школу. Але її благання були марними.

Журналісти стали свідками, як 24 жовтня сивий чоловік, на ім'я Корбан приїхав додому до родини Парвани. Дівчинка коштувала 55-річному "жениху" приблизно 2200 доларів (це ціна кількох овець та землі + трохи готівки).

"Це твоя наречена. Будь ласка, піклуйся про неї... Будь ласка, не бий її", - попросив нового "власника" дівчинки її батько.

Сам же Корбан заперечив, що Парвану купив не для того, аби одружуватися з нею, бо "у нього вже є дружина, яка буде доглядати за дівчинкою, як за власною дитиною".

"Парвана обійшлася дешево. Її батько був дуже бідним, йому потрібні гроші… Вона працюватиме у мене вдома. Я не буду її бити. Я буду ставитися до неї, як до члена сім’ї. Я буду добрим", - сказав Корбан журналістам.

Але після цих слів він схопив заплакану Парвану за руку і вивів її за двері. Дівчинка впиралася ногами у землю і спробувала вирватися, але її зусилля були марними. Корбан потягнув її до машини, яка чекала неподалік. Після цього авто зникло у пустелі…

"Старий сказав мені: "Я плачу за дівчину. Це не твоя справа, що я з нею робитиму... Це мій клопіт тепер", - передав Малік слова нового "власника" його доньки спантеличеним журналістам.

Абдул Малік з Парваною перед її продажем (фото: CNN)

Абдул Малік сподівається, що журналісти проллють світло на проблему, з якою стикнувся він і інші родини, і йому більше не доведеться продавати своїх дітей, щоб вижити…

Подібних історій в Афганістані безліч

Після захоплення Афганістану талібами історії, подібні до Парваниної, набрали обертів через голод і відчай місцевого населення.

Хоча одруження дітей віком до 15 років є незаконним по всій країні, але воно широко практикується роками, особливо в більш сільських районах Афганістану.

Наприклад, у провінції Гор десятирічну дівчинку Магул батьки продають 70-річному чоловікові, щоб погасити борги своєї родини. Старигань погрожував батьку цієї дитини в'язницею.

"Я не знаю, що робити. Навіть якщо я не віддам йому свою дочку, він її забере", - плачеться журналістам Ібрагім - батько Магул.

Сама ж Магул не хоче покидати родину і погрожує накласти на себе руки, якщо старий таліб її забере…

10-річна Магул погрожує покінчити з собою, якщо її віддадуть стариганю (фото: CNN)

Подібна ситуація і в іншої родини з цієї провінції, яка продає двох дочок чотирьох і дев'яти років.

Батько не має роботи, як і більшість у таборі для переміщених осіб, до того ж у нього інвалідність.

"Якби у нас була їжа і був хтось, хто нам допоміг би, ми ніколи б цього не зробили… У нас немає вибору ", - говорить бабуся 4-річної Зайтон Рокшана.

За своїх онучок Рокшана хоче "виручити" 2200 доларів - по 1100 за кожну.

Коли журналісти вирішили поспілкуватися з маленькою Зайтон, вона подивилася на них великими карими очима і сказала, знає, чому її хочуть продати.

"Тому що ми бідна сім’я, і у нас немає їжі", - сказала дитина.

4-річна Зейтон зі своїм братиком (фото: CNN)

Активісти тим часом просять світових лідерів притягувати талібів до відповідальності за порушення прав людини.

"Чим довше Афганістан буде без допомоги, тим більше сімей стикатимуться з голодною смертю, і тим більше дівчаток, ймовірно, буде продано", - кажуть представники волонтерського руху.