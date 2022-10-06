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"У нас різні дороги": Олексій Суханов зі сльозами на очах розповів про розмову з мамою-росіянкою

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Четвер 06 жовтня 2022 16:01
"У нас різні дороги": Олексій Суханов зі сльозами на очах розповів про розмову з мамою-росіянкою Олексій Суханов розповів про маму-росіянку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий Олексій Суханов, який народився і до 2014 року жив у Росії, пригадав розмову з мамою, котра залишилася в РФ. Він заявив, 24 лютого слова рідної людини вразили артиста наскільки, що він не зміг переказати їх без сліз.

Про це він розповів в програмі ЖВЛ.

Після того, як у 2014 році Суханов вирішив назавжди переїхати в Україну, його батьки все ще сподівалися, що син повернеться додому.

Ведучий каже, що не звинувачує рідних у тому, що вони залишилися в Росії, але не поділяє їхню думку.

"Я нікого не звинувачую і, зокрема, своїх батьків. Таке не можна робити. Просто я визначився. І в нас різні дороги", - пояснив він.

&quot;У нас різні дороги&quot;: Олексій Суханов зі сльозами на очах розповів про розмову з мамою-росіянкоюОлексій Суханов розповів про маму-росіянку (скрін)

Суханов пригадав, що найемоційнішою стала розмова з мамою в день вторгнення Росії в Україну.

"Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: "Давай вже повертайся додому". Я відповідаю: "Тобто? Мій дім тут. Може, ти досі цього не зрозуміла з 2014 року, але мій дім тут. І в мене немає іншого дому", - пригадав ведучий, не стримавши сліз.

Також він додав, що йому боляче, адже на війні гинуть найкращі українські воїни.

&quot;У нас різні дороги&quot;: Олексій Суханов зі сльозами на очах розповів про розмову з мамою-росіянкоюМама українського ведучого Олексія Суханова (скрін)

Раніше ми повідомляли, що донька Сніжани Єгорової зі сльозами на очах розповіла, як мама била її в дитинстві.

Також шоумен Бєдняков розповідав, чому виступав у Росії після 2014 року.

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Олексій Суханов ведущая