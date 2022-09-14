"Я боялась возвращаться домой: дочь Егоровой со слезами на глазах рассказала, как мама била ее в детстве

Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская заявила, что считает свою мать, ведущую Снежану Егорову, которая поддерживает войну в Украине, "никчемным созданием". Также она призналась, что мама била ее в детстве.

Об этом она рассказала в интервью Анне Олицкой для ее YouTube -канала.

В частности, после полномасштабного вторжения России в Украину, Ровинская полностью прекратила общаться с матерью. Ведущая считает, что Егорова перешла черту в своих политических высказываниях.

Также она не может найти оправдания своей матери за ее поступки.

"Я ей не знаю оправдания. Мне кажется, что это все могло быть как-то до начала войны. Возможно, это еще как-то можно было бы оправдать, но всему есть предел. Когда человек несется и переходит его, я не могу и не хочу искать этих оправданий. Для меня это никчемное создание вообще. Не могу найти никаких объяснений, правда", - сказала Ровинская.

Стася Ровинская рассказала об отношениях с матерью (скрин)

По ее словам, отношения с матерью испортились еще задолго до того, как Егорова публично призналась в симпатии к политике Путина. Она отметила, что с детства находится в постоянном напряжении. Егорова постоянно обвиняла свою дочь во всем.

"Я очень строго воспитывалась. Мама очень строгая. Я боялась возвращаться домой. Помню, что я приходила, мы жили в частном доме, и я знала, что если мамина машина стоит, то она дома. И если она стояла, то я уже готовилась. Это могло быть что угодно. Ну, просто такая атмосфера неприятная. Ты живешь в постоянном напряжении, ты постоянно в чем-то виновата. Это сложно, когда не можешь расслабиться даже у себя дома", - рассказала ведущая.

Стася Ровинская рассказала об отношениях с матерью (скрин)

К тому же Ровинская не скрывает, что мама поднимала на нее руку, причем без веских причин. Со слезами на глазах она сказала, что ей не хватало нормальных отношений с родным человеком.

Однако, она отметила, что иногда в семье наступало "потепление", и тогда Стасе казалось, что мама не так уж плоха. Однако, такое продолжалось недолго. Через некоторое время Егорова снова проявляла агрессию в отношении дочери.

"Я долгое время думала, что это нормально. Что это надо терпеть. Это же родители. И когда мне пишут: "Так нельзя, это же твоя мама". Да можно. Нельзя с детьми так обращаться. Если ты чувствуешь, что это ненормально, и неважно кто: мама, папа, муж, бабушка, подруга, - надо уходить из этих отношений", - отметила она.

Кроме того, она заявила, что лучше начала чувствовать себя, когда полностью перестала общаться с мамой.

Стася Ровинская с мужем и ребенком (скрин)