"У нас разные дороги": Алексей Суханов со слезами на глазах рассказал о разговоре с мамой-россиянкой

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился и до 2014 года жил в России, вспомнил разговор с оставшейся в РФ мамой. Он заявил, что 24 февраля слова родного человека поразили артиста насколько, что он не смог пересказать их без слез.

Об этом он рассказал в программе ЖВЛ.

После того, как Суханов в 2014 году решил навсегда переехать в Украину, его родители все еще надеялись, что сын вернется домой.

Ведущий говорит, что не винит родных в том, что они остались в России, но не разделяет их мнение.

"Я никого не виню и, в частности, своих родителей. Такое нельзя делать. Просто я определился. И у нас разные дороги", - объяснил он.

Алексей Суханов рассказал о маме-россиянке (скрин)

Суханов вспомнил, что самым эмоциональным стал разговор с мамой в день вторжения России в Украину.

"Мама в начале полномасштабного вторжения позвонила по телефону и сказала: "Давай уже возвращайся домой". Я отвечаю: "То есть? Мой дом здесь. Может, ты до сих пор этого не поняла с 2014 года, но мой дом здесь. И у меня нет другого дома", - вспомнил ведущий, не сдержав слез.

Также он добавил, что ему больно, ведь на войне гибнут лучшие украинские воины.

Мама украинского ведущего Алексея Суханова (скрин)