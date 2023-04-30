"У моїх жилах самурайська кров": японець Такао волонтерив у Бахмуті і тепер став воїном ЗСУ

Приїзд в Україну та волонтерство

Нікого не знаючи в Україні від початку, Такао самостійно знайшов кілька волонтерських центрів, з якими почав співпрацювати.

У Бахмуті громадянин країни сонця, що сходить, разом з іншими волонтерами будував підземні укриття для цивільних під час найсильніших ворожих бомбардувань, викачував воду з-під землі, копав і переносив тяжкості.

"Зі мною тут сталося багато цікавих історій. Я був під обстрілами та зблизька бачив бої між українцями та росіянами. Багато разів я думав, що загину. Я пережив багато речей, і це диво, що я сьогодні взагалі живий", - розповідає Такао.

Відео: Такао Тайнака показав школу в Краматорську, зруйновану російськими обстрілами

Відео: а це перший концерт Такао в Ірпені

Рішення стати солдатом

Японець на війні втратив кількох друзів, яких убили російські загарбники. Чоловік каже, що це також вплинуло на його рішення вступити до українського війська близько двох місяців тому.

"Мої друзі та їхні сім'ї загинули через напад Росії. Я став військовим, тому що хотів захистити своїх коханих людей тут. Я зробив це не тому, що дуже хотів бути солдатом, і не тому, що хотів убивати. Я просто хочу захистити українців", - зізнається Такао.

Так, зараз він вступив до лав Інтернаціонального Легіону ЗСУ і став піхотинцем стрільцем.

Такао Тайнака після волонтерства став бійців ЗСУ (facebook.com/khlibnyk.anastasiia)

Підготовка до боїв та плани залишитися в Україні

Чоловік в цей час повністю присвячує час підготовці та тренуванню. Щодня пробігає дистанції (10 км вранці та 57 км увечері), вивчає тактику, опановує мову.

"Після 6-годинної бойової підготовки я конспектую те, чому навчився. Потім я вивчаю мову, основи руху солдата і кулі. Увечері я пробігаю ще 5 км і знову тренуюся. Я ніколи не відчуваю себе втомленим. Я - японець і у моїх жилах тече самурайська кров", - зазначає він.

Такао також розповів, що знає ще чотирьох японців, які воюють в Україні.

Чоловік додає, що пізніше навіть планує залишитися тут після перемоги, і хоче розпочати торговий бізнес - продавати в Японії українські крафтові товари.

"Я ні про що не шкодую. Я вірю в мою допомогу українцям. Я не буду про це шкодувати, навіть якщо це означатиме мою смерть. Все для народу України", - говорить японець.

Такао Тайнака, боєць Інтернаціонального Легіону ЗСУ (фото: facebook.com/khlibnyk.anastasiia)