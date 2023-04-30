"В моих жилах самурайская кровь": японец Такао волонтерил в Бахмуте и теперь стал воином ВСУ

Приезд в Украину и волонтерство

Никого не зная в Украине изначально, Такао самостоятельно нашел несколько волонтерских центров, с которыми начал сотрудничать.

В Бахмуте гражданин страны восходящего солнца вместе с другими волонтерами строил подземные укрытия для гражданских во время сильнейших вражеских бомбардировок, выкачивал воду из-под земли, копал и переносил тяжести.

"Со мной здесь произошло много интересных историй. Я был под обстрелами и вблизи видел бои между украинцами и россиянами. Много раз я думал, что погибну. Я пережил много вещей, и это чудо, что я сегодня вообще жив", - рассказывает Такао.

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Решение стать солдатом

Японец на войне потерял нескольких друзей, которых убили российские захватчики. Мужчина говорит, что это также повлияло на его решение вступить в украинское войско около двух месяцев назад.

"Мои друзья и их семьи погибли из-за нападения России. Я стал военным, потому что хотел защитить своих любимых людей здесь. Я сделал это не потому, что очень хотел быть солдатом, и не потому, что хотел убивать. Я просто хочу защитить украинцев" , – признается Такао.

Так, сейчас он вступил в ряды Интернационального Легиона ВСУ и стал пехотинцем стрелком.

Такао Тайнака после волонтерства стал бойцов ВСУ (facebook.com/khlibnyk.anastasiia)

Подготовка к боям и планы остаться в Украине

Мужчина в настоящее время всецело посвящает время подготовке и тренировкам. Ежедневно пробегает дистанции (10 км утром и 57 км вечером), изучает тактику, овладевает языком.

"После 6-часовой боевой подготовки я конспектирую то, чему научился. Потом я изучаю язык, основы движения солдата и пули. Вечером я пробегаю еще 5 км и снова тренируюсь. Я никогда не чувствую себя уставшим. Я - японец и в моих жилах течет самурайская кровь", - отмечает он.

Такао также рассказал, что знает еще четырех японцев, которые воюют в Украине.

Мужчина добавляет что позже даже планирует остаться здесь после победы, и хочет начать торговый бизнес - продавать в Японии украинские крафтовые товары.

"Я ни о чем не жалею. Я верю в мою помощь украинцам. Я не буду об этом жалеть, даже если это будет означать мою смерть. Все для народа Украины", - говорит японец.

Такао Тайнака, боец Интернационального Легиона ВСУ (фото: facebook.com/khlibnyk.anastasiia)