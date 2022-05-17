"У меня умерли две собаки, баба Галя и Мариуполь": стала известна судьба мальчика, который вел дневник

Евгений Сосновский провел в оккупированном городе почти два месяца. Он делал фотографии города и позже разместил их на своей странице в Facebook. 8-летний мальчик, который вел дневник о Мариуполе - родственник Соколовского. Он рассказал, что ребенок был сильно ранен и его мать пришла в дом к Сосновскому вместе с детьми.

"Мы собирались с женой идти к бабушке, а тут - стук в дверь. Открываем. Стоит наша племянница с двумя детками - мальчик лет 8 и дочка 15 лет, в пыли и все в крови. "Нас обстреляли, мы ранены", - говорят. Отец (брат моей жены) тоже ранен, он уже не смог уйти.

Как она дошла до нас - не знаем, был очень сильный обстрел. И я всегда говорю, что это мать-героиня, она спасла своих деток, она даже не знала, что у нее на ноге еще две дырки, и из одной почти фонтаном идет кровь. Когда увидели ее раны, то был шок", - рассказал Соколовский.

Он вместе с женой обработал раны у всех троих. У племянницы была рана на ноге, а на руке ниже локтя был просто вырван кусок плоти. У девочки была рассечена голова, а у мальчика - вырван кусок мяса на спине, кожи практически не было.

"Мальчик очень плакал по ночам, ему было очень больно. Рана была очень большая, он не мог пошевелиться ночью. Перевернуться он не мог, лежал в одном положении, все затекало, и он просил встать и походить.

Во время перевязок я пел ему весь детский репертуар, который только знал. Чтоб его только успокоить, когда мы снимали старые бинты и обрабатывали раны", - добавил фотограф.

Сосновский говорит, что малыш - настоящий герой, ему пришлось многое пережить, но он все испытания выдержал мужественно. Он отметил, что дневник мальчик стал вести по собственной инициативе. Взрослые сначала даже не знали, что он его пишет. Мама нашла его случайно и взрослые читали страницы со слезами.

Фотограф расшифровал картинки из дневника. Там были изображены две собаки с крыльями и два человека с крыльями. Это погибшие две собаки, бабушка и дедушка.

Один пес погиб прямо в доме, в той комнате, где жила семья. Всю комнату посекло осколками и счастье, что в тот момент не было в комнате детей.

Бабушка Галя - это соседка, она была не родная ребенку, но семьи были в очень близких отношениях и дружили. Она умерла собственной смертью, война только ускорила этот процесс.

Также Сосновский рассказал о судьбе мальчика. Он остался в Мариуполе, и семья фотографа прикладывает все усилия, чтобы вывезти ребенка, его сестру и их маму.

Сосновскому удалось выбраться чудом из города. Они трижды приходили к портСити, но выехать так и не смогли. А потом им повезло найти водителя, который довез их до Токмака. Ему удалось вывезти большую часть своего архива о городе.