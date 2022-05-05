Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "у меня умерло две собаки, бабушка Галя и любимый город"
Маленький мальчик из Мариуполя с первых дней войны начал вести собственный дневник. Он описывал события в городе и на страницах в блокноте рассказал о гибели своих родственников, собак, о ранениях своей мамы и 15-летней сестры.
Дневник маленького жителя Мариуполя опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Евгений Сосновский.
Дневник ребенка начинается со слова "война". Далее он перечисляет ранения своих родных. Судя по записям, речь идет о первых днях апреля.
"3. ВС. Я хорошо поспал, проснулся, улыбнулся, встал и почитал до 25 ст. Еще у меня умер дедушка, у меня рана на спине, выдрана кожа, сестре ранение головы, маме выдрано мясо на руке и дырка в ноге", - пишет ребенок.
Он сообщает, что ему 8 лет, сестре 15 лет, а маме 38 лет. Еще у него появилась подруга Вика. Она веселая. Эта девочка и ее родители – теперь стали соседями.
"У меня умерло две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь за это время, начиная с 24, ЧТ", - говорится в другой записи. Видимо, имеется ввиду 24 февраля 2022 года.
В комментариях сообщается, что мальчика предположительно зовут Егор и его из Мариуполя смогли эвакуировать. О судьбе его остальных родственников пока ничего не известно.
Напомним, ранее мы публиковали историю жителя Мариуполя, который с собакой пять дней шел пешком, чтобы спастись.
А также мы рассказывали о том, что молодая мама с грудничком два месяца повела в катакомбах "Азовстали" – кипятила воду на свечках.