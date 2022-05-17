"У мене померли дві собаки, баба Галя і Маріуполь": стала відома доля хлопчика, який вів щоденник

Євген Сосновський провів в окупованому місті майже два місяці. Він робив фотографії міста і пізніше розмістив їх на своїй сторінці в Facebook. 8-річний хлопчик, який вів щоденник про Маріуполь - родич Соколовського. Він розповів, що дитина була сильно поранена і його мати прийшла в будинок до Сосновського разом з дітьми.

"Ми збиралися з дружиною йти до бабусі, а тут - стукіт у двері. Відкриваю. Стоїть наша племінниця з двома дітками - хлопчик років 8 і дочка 15 років, в пилу і все в крові. "Нас обстріляли, ми поранені", - кажуть. Батько (брат моєї дружини) теж поранений, він вже не зміг піти.

Як вона дійшла до нас - не знаємо, був дуже сильний обстріл. І я завжди кажу, що це мати-героїня, вона врятувала своїх діток, вона навіть не знала, що у неї на нозі ще дві дірки, і з однієї майже фонтаном йде кров. Коли побачили її рани, то був шок", - розповів Соколовський.

Він разом з дружиною обробив рани у всіх трьох. У племінниці була рана на нозі, а на руці нижче ліктя був просто вирваний шматок плоті. У дівчинки була розсічена голова, а у хлопчика - вирваний шматок м'яса на спині, шкіри практично не було.

"Хлопчик дуже плакав ночами, йому було дуже боляче. Рана була дуже велика, він не міг поворухнутися вночі. Перевернутися він не міг, лежав в одному положенні, все затікало, і він просив встати та походити.

Під час перев'язок я співав йому весь дитячий репертуар, який тільки знав. Щоб його тільки заспокоїти, коли ми знімали старі бинти та обробляли рани", - додав фотограф.

Сосновський каже, що малюк - справжній герой, йому довелося багато пережити, але він всі випробування витримав мужньо. Він зазначив, що щоденник хлопчик став вести за власною ініціативою. Дорослі спочатку навіть не знали, що він його пише. Мама знайшла його випадково і дорослі читали сторінки зі сльозами.

Фотограф розшифрував картинки зі щоденника. Там були зображені дві собаки з крилами та дві людини з крилами. Це загиблі дві собаки, бабуся і дідусь.

Один пес загинув прямо в будинку, в тій кімнаті, де жила сім'я. Всю кімнату посікло осколками й щастя, що в той момент не було в кімнаті дітей.

Бабуся Галя - це сусідка, вона була не рідна дитині, але сім'ї були в дуже близьких відносинах і дружили. Вона померла власною смертю, війна тільки прискорила цей процес.

Також Сосновський розповів про долю хлопчика. Він залишився в Маріуполі, і сім'я фотографа докладає всіх зусиль, щоб вивезти дитину, його сестру і їх маму.

Сосновському вдалося вибратися дивом з міста. Вони тричі приходили до портСіті, але виїхати так і не змогли. А потім їм пощастило знайти водія, який довіз їх до Токмака. Йому вдалося вивезти більшу частину свого архіву про місто.