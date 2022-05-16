Воин Света: эту фотографию защитника Мариуполя с "Азовсталь" должен увидеть весь мир!
Защитник Мариуполя из "Азова" Дмитрий Козацкий (Орест) опубликовал невероятную фотографию с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Снимок вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и никого не оставил равнодушным.
Свою фотографию Козацкий разместил на странице в Twitter.
На фотографии изображен украинский защитник Мариуполя в разрушенном войной помещении, который стоит под прямым лучом света. Снимок символизирует луч света в темноте.
В социальных сетях этот снимок описывают как сильную, глубокую и невероятную фотографию. Которая пронзает болью и надеждой одновременно. А еще - она символ надежды.
Фото: twitter.com/Kozatsky_D
Что известно об авторе фотографии
Этот снимок сделал Дмитрий (Орест) Козацкий, которого называют "глазами" Азовсталь. Именно он является автором всех фотографий и видео, которые попадают в мировые и украинские СМИ. Он фотографирует раненых бойцов на Азовстали.
Дмитрий фиксирует подвиги украинских защитников и преступления российских военных в Мариуполе. Он с детства мечтал быть военным корреспондентом и даже не подозревал, что его мечта исполнится и именно так. С 24 февраля он не выпускает из рук фотоаппарат и работает под обстрелами уже более двух месяцев.
Дома его ждут родные – мама и младшая сестра. Которые за него очень переживают и ждут его возвращения домой.
А еще Козацкий отличный певец и после победы KALUSH Orchestra на Евровидение 2022, Орест исполнил песню "Стефания". Видео облетело все социальные сети и СМИ.
Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя pic.twitter.com/Wj8f4qDNaU— Орест (@Kozatsky_D) May 15, 2022
Эту фотографию фотограф с псевдо "Орест" сделал 2 мая в Мариуполе и написал, что она идеально подошла бы для "последнего фото".
"Это фото идеально подошло бы для "последнего фото", чтобы все помнили меня таким. Фото, которое лучше всего характеризует меня, даже в самом ужасном я могу найти что-то чудесное. Но я верю, что это фото станет только началом. Началом нашего освобождения и победы", - написал Козацкий.
Фото: twitter.com/Kozatsky_D
Напомним, ранее мы писали о том, что медик Азовсталь сообщил об ужасном состоянии раненных.