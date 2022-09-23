"У мене був непростий період": Камалія розповіла, як колись познайомилася із чоловіком

Співачка Камалія, яка нещодавно повернулася з дітьми до України з Британії , розповіла про першу зустріч зі своїм чоловіком. Зазначимо, що зірка вже 19 років одружена з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.
Своєю історією знайомства із чоловіком артистка поділилася в інтерв'ю Rostyslove Production.
За словами співачки, тоді вона мала непростий період у житті та спільний друг запросив її познайомитися з чоловіком, яким і був Мохаммад Захур. Тоді виконавиця переживала розрив стосунків із попереднім партнером.
"І я приїхала. Попросили мене заспівати. Усі були чоловіки на цій зустрічі, я одна жінка. Їх було багато і всі заможні, всі бізнесмени. Захур був найбільш яскравий. У мене було таке відчуття, коли я його побачила вперше, що він такий світиться. Від нього якесь світло йде. Це було моє перше відчуття. Раніше я ніколи такого не відчувала", - згадала Камалія.
Зустріч проходила у Києві, в одному зі столичних ресторанів. Це було 15 липня. А 19 липня бізнесмен вже запросив артистку на обід, і з того часу закрутився їхній роман.
"На ланчі він сказав мені, що хоче бути разом", - розповіла Камалія.
Вже за два місяці Захур зробив пропозицію і пара одружилася.
Зараз подружжя виховує двох близнюків Арабеллу та Мірабеллу, яким 9 років.
Камалія розповіла, що дітей вони виховують за європейськими традиціями, хоча пакистанські теж знають.
"Мої діти українки й вони себе вважають такими", - сказала співачка.
Нагадаємо, що Камалія разом із чоловіком дала притулок 16 біженцям у своєму особняку в Лондоні.
До речі, раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли під Києвом коней Камалії.