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Певица Камалия вернулась с детьми в Украину: видео со слезами бабушки попало в сеть

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 14:58
Певица Камалия вернулась с детьми в Украину: видео со слезами бабушки попало в сеть Фото: Камалия встретилась с мамой (instagram com kamaliyaofficial)
Автор: Людмила Жукова

Певица Камалия еще в начале полномасштабного вторжения РФ уехала из страны в Великобританию. Там она с детьми жила в пригороде Лондона. Сейчас исполнительница вернулась на родину вместе с близнецами и дети впервые за шесть месяцев увидели бабушку.

Трогательное видео этой встречи звезда опубликовала в своем Instagram.

Как мама Камалии встретила внучек

Мать Камалии не видела девочек-близнецов полгода. Арабелла и Мирабелла бросились к бабушке навстречу и она не смогла сдержать слез.

"Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине", - отметила Камалия.

Поклонники певицы отреагировали на видео в комментариях. Они написали, что от увиденного у них наворачиваются слезы на глазах.

  • До слез!!! Какое счастье когда все вместе!!! Мирного неба нам всем и любви!!! Берегите друг друга!
  • Как трогательно. До слез.. любовь.
  • Дуже тепла, щира і зворушлива зустріч. Хочеться перемоги України і, щоб всі рідні зустрілися живі і здорові.
  • Сльози радості.
  • Такие красивые девочки!
  • Без сліз неможливо дивитись дякувати Богу!

Напомним, что Камалия с 24 февраля перестала говорить на русском языке и общается везде исключительно только на украинском языке.

Настоящее имя Камалии - Наталья Шмаренкова. Она родилась в семье советского военного в Восточной Сибири. Ее муж Захур вырос в Пакистане и поступил там в инженерный колледж. В 19 лет он переехал в Украину и начал собственный бизнес.

Напомним, что Камалия вместе с мужем приютила 16 беженцев в своем особняке в Лондоне.

Кстати, ранее мы писали о том, что российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей Камалии.

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Камалия
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