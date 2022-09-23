"У меня был непростой период": Камалия рассказала, как когда-то познакомилась с мужем

Как Камалия познакомилась с Захуром

По словам певицы, тогда у нее был непростой период в жизни и общий друг пригласил ее познакомиться с мужчиной, которым и был Мохаммад Захур. Тогда исполнительница переживала разрыв отношений с предыдущим партнером.

"И я приехала. Попросили меня спеть. Все были мужчины на этой встрече, я одна женщина. Их было много и все состоятельные, все бизнесмены. Захур был наиболее яркий. У меня было такое ощущение, когда я его увидела впервые, что он такой, светится. От него какой-то свет идет. Это было мое первое ощущение. Раньше я никогда такого не испытывала", - вспомнила Камалия.

Встреча проходила в Киеве, в одном из столичных ресторанов. Это было 15 июля. А 19 июля бизнесмен уже пригласил артистку на обед, и с тех пор закрутился их роман.

"На ланче он сказал мне, что хочет быть вместе", - рассказала Камалия.

Уже через два месяца Захур сделал предложение и пара поженилась.

Захур и Камалия уже 19 лет вместе (фото: viva.ua)

Сейчас супруги воспитывают двоих близнецов Арабеллу и Мирабеллу, которым 9 лет.

Камалия поведала, что детей они воспитывают по европейским традициям, хотя пакистанские тоже знают.

"Мои дети украинки и они себя такими считают", - сказала певица.

У Камалии и Захура двое детей (фото: womanel.com)