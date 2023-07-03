"У них круасани подорожчали на 25 центів": Ірена Карпа розповіла, як французи допомагають Україні

Письменниця і співачка Ірена Карпа з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно виступає на французьких ефірах, аби доносити правду про війну до пересічних громадян. Авторка розповіла про те, як Франція допомагає Україні та чи є у їхньому суспільстві проросійські настрої.

Уряд зараз активніший за народ

"Я вдячна, що французи так сильно нам допомагають, що вони терплять погіршення свого життя - у них круасани подорожчали на 25 центів і гірчиця пропала, бо виявляється вона росла в Україні", - розповідає Ірена.

Карпа наголошує, що зараз французька влада бере активнішу участь у допомозі Україні, більше відправляє зброї, ніж на початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Зараз уряд Франції активніший, ніж та вся народна маса. На початку було навпаки. Спершу кинулися люди помагати, а політики казали: "Не треба злити Путіна..." А зараз влада більше робить, ніж говорить", - каже письменниця.

Вона додає, що ті французи, які спершу злякалися Путіна, бо думали, що він сильний, зараз вже не такі впевнені у цьому. Але досі у їхньому суспільстві проскакують проросійські наративи.

"Європейці вже розуміють, що відбувається, але іноді трапляються якісь дивні речі. От недавно вийшла стаття із заголовком "Україна і Росія звинувачують одне одного у підриві Каховської ГЕС". Як ви можете думати, що Росія каже правду після того, як ви бачите, що вона бреше впродовж всієї війни? І це дуже дивує", - обурюється Ірена.

При цьому зазначає, що більшість французів підтримує Україну та вболіває за нас у війні проти РФ.

"Один місцевий таксист сказав мені, що не розуміє, чого Франція відправляє тільки зброю, а не вводить війська, щоб помогти Україні. Французи точно бояться ядерки, але більшість впевнена, що Україні треба допомагати", - говорить письменниця.

Зазначимо, що Ірена на 8 місяців прихистила у себе українку з дитиною, яка тікала від війни. Зараз біженка уже влаштувалась на роботу у Парижі.

Російська пропаганда діє навіть у Франції

"У мене велика підтримка від французьких слухачів, які захоплюються Україною і нашою армією. А бувають і жахливі люди, але їх, правда, менше. Такі пишуть мені: "Ви така сама, як ваш Зеленський - попрошайки. Що ви тут ходите і розказуєте? Ми все бачимо і самі вирішуватимемо: помагати чи ні". Тобто якась всрата "п*зда Іванівна" сидить у своєму всратому селі і думає, що власне вона особисто вирішує, що давати Україні, а що ні", - обурюється Карпа.

При цьому вона додає, що росіяни у Франції відкрито підтримують агресію РФ проти України. Одного росіянина, який публічно називав українців нацистами, завдяки заяві Ірени ув'язнили на 4 місяці.

"Він кричав, що українці нацисти і що ми заслуговуємо на те, що з нами відбувається. І що всі ми маємо згоріти, і правильно, що з нами таке роблять...Був суд і очна ставка, де він сказав, що ми з подругою все вигадали і брешемо, хоч у нас були свідки. Але правосуддя взяло в гору. Нових таких зашкварних історій у мене поки нема. Але думаю, що таких людей ще вистачає", - говорить Карпа.