"Де були Толстой і Достоєвський під час Бучі?" Ірена Карпа назвала головну небезпеку російської літератури

Письменниця Ірена Карпа розповіла, чому іноземці досі цінують російську культуру та вбачають у ній якусь екзотику. І чим цей міф про їхню велич є небезпечним для українців.

Чому російську культуру досі цінують за кордоном

"Російська культура була спрямована більш на зовні, ніж на внутрішнього споживача. Вона винесла таку легенду про "тонкую рускую душу, яка мечиться, прагне свободи". Додайте ще туди ведмедів, бубни "ай-не-не", червону ікру, водку, балет і поверх того всього ще бобровий полушубок", - каже письменниця.

Вона пояснила, що люди за кордоном в російській культурі бачать те, що хочуть бачити - якусь екзотику.

"Навколо Росії завжди було багато міфотворчості, яка призвела до того, що європейці зараз кажуть, що "не всі росіяни погані, це Путін поганий, а звичайні люди хороші, їх просто залякали". І ти їм кажеш: дивіться в Бучі, хто це робив своїми руками? Де був Толстой і Достоєвський в цей час? Чи читали росіяни ці книжки? Зрештою Лєрмонтов описував групове зґвалтування в одному зі своїх ранніх віршів - ось лице їхньої культури - ця безвихідність, достоєвщина, приреченість", - говорить Ірена.

Як Україна має популяризувати свою культуру за кордоном

Ірена зазначає, що у нас недооцінена роль культурної дипломатії. А насправді це сила, яка формує все й українцям треба було більше проводити промо нашої держави і культури за кордоном.

"Ми повинні вибити той клин клином. У нас дуже мало перекладів, і класичних, і сучасних. Мало промо української культури. Якщо навіть було щось, то дуже нішеве. Зараз з війною стало легше вже. У Франції добре знають філософа Костянтина Сігова і письменника Андрія Куркова. Я б хотіла, щоб більше моїх колег перекладали і їх читали. Щоб були такі виставки, як робив художній музей про український модернізм у Мадриді", - заявляє Карпа.

Письменниця додає, що насправді є ще велика проблема із тим, що українці й самі погано знають свою культуру, митців, художників та архітектурні особливості, бо у нас завжди популяризували все московське.

"Треба іноземцям показувати українські імена. Недавно в Люксембурзі я робила презентацію про силу українських жінок через століття. Розповідала те, що художниці Олександра Екстер і Саня Делоне - вони наші, найперша у світі жінка-офіцер Олена Степанів - теж наша. Також треба більше робити перекладів наших авторів і давати слухати іноземцям нашу музику", - каже письменниця.