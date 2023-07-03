"У них круассаны подорожали на 25 центов": Ирэна Карпа рассказала, как французы помогают Украине

Писательница и певица Ирэна Карпа с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно выступает на французских эфирах, чтобы доносить правду о войне до обычных граждан. Она рассказала о том, как Франция помогает Украине и есть ли в их обществе пророссийские настроения.

Правительство сейчас активнее народа

"Я благодарна, что французы так сильно нам помогают, что они терпят ухудшение своей жизни - у них круассаны подорожали на 25 центов и горчица пропала, потому что оказывается она росла в Украине", - рассказывает Ирэна.

Карпа отмечает, что сейчас французские власти активно участвуют в помощи Украине, больше отправляют оружия, чем в начале полномасштабного вторжения россиян.

"Сейчас правительство Франции активнее, чем вся народная масса. В начале было наоборот. Сначала бросились люди помогать, а политики говорили: "Не надо злить Путина..." А сейчас власть больше делает, чем говорит", - отмечает писательница.

Она добавляет, что те французы, которые сначала испугались Путина, потому что думали, что он сильный, сейчас уже не так уверены в этом. Но до сих пор в обществе проскакивают пророссийские нарративы.

"Европейцы уже понимают, что происходит, но иногда случаются какие-то странные вещи. Вот недавно вышла статья с заголовком "Украина и Россия обвиняют друг друга в подрыве Каховской ГЭС". Как вы можете думать, что Россия говорит правду после того, как вы видите, что она лжет на протяжении всей войны? И это очень удивляет", - возмущается Ирэна.

При этом отмечает, что большинство французов поддерживают Украину и болеют за нас в войне против РФ.

"Один местный таксист сказал мне, что не понимает, чего Франция отправляет только оружие, а не вводит войска, чтобы помочь Украине. Французы точно боятся ядерки, но большинство уверено, что Украине нужно помогать", - говорит писательница.

Отметим, что Ирэна на 8 месяцев приютила у себя украинку с ребенком. Сейчас беженка уже устроилась на работу в Париже.

Российская пропаганда действует даже во Франции

"У меня большая поддержка от французских слушателей, которые восхищаются Украиной и нашей армией. А бывают и ужасные люди, но их, правда, меньше. Такие пишут мне: "Вы такая же, как ваш Зеленский - попрошайки. Что вы здесь ходите и рассказываете? Мы все видим и сами будем решать: помогать или нет". То есть какая-то врата "п*зда Ивановна" сидит в своем всратом селе и думает, что собственно она лично решает, что давать Украине, а что нет", - возмущается Карпа.

При этом она добавляет, что россияне во Францию откровенно поддерживают агрессию РФ против Украины. Одного россиянина, публично называвшего украинцев нацистами, благодаря заявлению Ирены арестовали на 4 месяца.

"Он кричал, что украинцы нацисты и что мы заслуживаем того, что с нами происходит. И что все мы должны сгореть, и правильно, что с нами такое делают... Был суд и очная ставка, где он сказал, что мы с подругой все придумали и врем, хоть у нас были свидетели. Но правосудие восторжествовало. Новых таких зашкварных историй у меня пока нет. Но думаю, что таких людей еще хватает", - говорит Карпа.