У"Дії" запрацювала найочікуваніша водіями функція. Як там перереєструвати авто

У застосунку "Дія" запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників.
Як це зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В матеріалі використана інформація з порталу Дія.
На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.
Якщо ви продаєте авто:
Якщо ви купуєте авто:
Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.
Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
Надайте згоду на перереєстрацію авто.
Після успішної перевірки зможете засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.
Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.
Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.
Як ми раніше писали, незабаром перереєструвати автомобіль можна буде в кілька кліків "Дія" без зайвих перевірок та посередників.
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