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У"Дії" запрацювала найочікуваніша водіями функція. Як там перереєструвати авто

Фото: Як переєструвати авто онлайн (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У застосунку "Дія" запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників.

Як це зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використана інформація з порталу Дія.

Інструкція по перереєстрації авто

На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Якщо ви продаєте авто:

  • Виберіть послугу - Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.
  • Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.
  • Вкажіть договірну вартість автівки.
  • Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проектом договору.
  • Поділіться проектом договору з Покупцем через QR-код або посилання.

Якщо ви купуєте авто:

Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.
Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
Надайте згоду на перереєстрацію авто.

  • Виберіть версію техпаспорта
  • пластик та електронне свідоцтво в Дії
  • Тільки електронне свідоцтво в Дії
  • Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою
  • Оплатіть
  • Ознайомтеся з проектом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Після успішної перевірки зможете засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто. 

Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. 

Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.
 

Як ми раніше писали, незабаром перереєструвати автомобіль можна буде в кілька кліків "Дія" без зайвих перевірок та посередників.

Читайте також, три найефектніші ретроавто, які продають в Україні.

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Дия