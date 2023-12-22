В "Дие" заработала самая ожидаемая водителями функция. Как там перерегистрировать авто

В приложении "Дия" заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей - перерегистрация авто онлайн. Теперь продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов без лишних проверок и посредников.
Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использована информация с портала Дия.
На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Если вы продаете авто:
Если вы покупаете авто:
Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.
Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продаж через Дию.
Выберите номерной знак: оставьте старый, смените новый или закажите индивидуальный.
Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и соглашаетесь с ценой.
Согласите на перерегистрацию авто.
После успешной проверки сможете засвидетельствовать договор Дия Подписью, а затем обменяться деньгами и авто.
Подписанные документы поступят администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.
Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на автомобиль подтянутся в приложении.
Как мы ранее писали, скоро перерегистрировать автомобиль можно будет в несколько кликов "Дия" без лишних проверок и посредников.
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