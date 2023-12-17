Три найефектніші ретроавто, які продають в Україні: ціни і фото

Ретромобілі завжди цінувалися у колекціонерів. За деякими моделями автолюбителі можуть полювати роками - як в Україні так і за її межами. Реставрувати такі машини також доволі складно, бо іноді дуже важко на сучасному ринку знайти потрібні запчастини. Але це не зупиняє колекціонерів.

Про те, які ретро авто зараз продають українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Auto.ria .

Ford 1932 року

Цю модель масово виготовляли у кінці 20-х на початку 30-х років в США. Автомобіль мав другий за масштабом успіх після моделі Ford Model T, всього їх випустили майже 4,5 млн одиниць. Ціна на машину того часу становила від 500 до 1 200 доларів.

Власник із Києва оцінив свою ретромашину у 25 тисяч доларів.

Так виглядає Ford 1932 року (фото: auto.ria.com)

ЗАЗ 1961 року

Цей автомобіль випускали на Запорізькому автомобілебудівному заводі "Комунар" з 1960 по 1969 рік. Роздрібна ціна на нього становила 1800 карбованців. За специфічну форму кузова його у народі прозвали "горбатим".

"Авто після ретельної реставрації. Все відновлено до стану на рік випуску, тобто на 1961 рік. Машина буде гарним експонатом будь-якої колекції авто", - пише власник авто.

Власник із Вінницької області оцінив свою машину у 19,5 тисяч доларів.

Так виглядає відреставрований ЗАЗ 1961 року (фото: auto.ria.com)

Москвич-кабріолет 1955 року

Москвич-401 - вдосконалена версія, яка випускалась з 1954 по 1956 рік. В загальній складності за 10 років було випущено понад 17 тисяч кабріолетів. Роздрібна відпускна ціна на цю модель становила 9 000 карбованців.

Власник із Миколаєва продає своє авто за 10 тисяч доларів. Він зазначає, що москвич після реставрації, а вся його технічна частина - в оригіналі.

Так виглядає москвич-кабриіолет 1955 року (фото: auto.ria.com)