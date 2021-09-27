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В "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля

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Понедельник 27 сентября 2021 19:17
В "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля Фото: В "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

На портале "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн. Новая услуга заработает в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В ближайшее время автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Услуга будет доступна для граждан в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дия".

В частности, продавец и покупатель, авторизовавшись, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде, и после этого документ автоматически передается в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

После положительной обработки администратором продавец и покупатель будут проставлять квалифицированные электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.

По информации учреждения, нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД Украины в течение полугода после вступления в силу данного правительственного постановления.

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