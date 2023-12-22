У"Дії" запрацювала найочікуваніша водіями функція. Як там перереєструвати авто
У застосунку "Дія" запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників.
Як це зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В матеріалі використана інформація з порталу Дія.
Інструкція по перереєстрації авто
На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.
Якщо ви продаєте авто:
- Виберіть послугу - Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.
- Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.
- Вкажіть договірну вартість автівки.
- Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проектом договору.
- Поділіться проектом договору з Покупцем через QR-код або посилання.
Якщо ви купуєте авто:
Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.
Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
Надайте згоду на перереєстрацію авто.
- Виберіть версію техпаспорта
- пластик та електронне свідоцтво в Дії
- Тільки електронне свідоцтво в Дії
- Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою
- Оплатіть
- Ознайомтеся з проектом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Після успішної перевірки зможете засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.
Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.
Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.
Як ми раніше писали, незабаром перереєструвати автомобіль можна буде в кілька кліків "Дія" без зайвих перевірок та посередників.
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