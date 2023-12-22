У"Дії" запрацювала найочікуваніша водіями функція. Як там перереєструвати авто

У застосунку "Дія" запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників.

В матеріалі використана інформація з порталу Дія.

Як це зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Інструкція по перереєстрації авто

На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Якщо ви продаєте авто:

Виберіть послугу - Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.

Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.

Вкажіть договірну вартість автівки.

Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проектом договору.

Поділіться проектом договору з Покупцем через QR-код або посилання.

Якщо ви купуєте авто:

Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.

Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.

Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.

Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.

Надайте згоду на перереєстрацію авто.

Виберіть версію техпаспорта

пластик та електронне свідоцтво в Дії

Тільки електронне свідоцтво в Дії

Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою

Оплатіть

Ознайомтеся з проектом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Після успішної перевірки зможете засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.

Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.

Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.

