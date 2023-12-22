В "Дие" заработала самая ожидаемая водителями функция. Как там перерегистрировать авто

В приложении "Дия" заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей - перерегистрация авто онлайн. Теперь продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов без лишних проверок и посредников.

В материале использована информация с портала Дия.

Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Инструкция по перерегистрации авто

На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Если вы продаете авто:

Выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта.

Согласитесь с условиями продаж и предоставите гарантии (что авто не в розыске или что-либо) через Дию, а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году.

Укажите договорную стоимость автомобиля.

Внесите сведения о себе и ознакомьтесь с проектом договора.

Поделитесь проектом договора с Покупателем через QR-код или ссылку.

Если вы покупаете авто:

Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.

Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продаж через Дию.

Выберите номерной знак: оставьте старый, смените новый или закажите индивидуальный.

Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и соглашаетесь с ценой.

Согласите на перерегистрацию авто.

Выберите версию техпаспорта

пластик и электронное свидетельство в Дие

Только электронное свидетельство в Дие

Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки по Укрпочте.

Оплатите

Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте его на проверку. Она состоится автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

После успешной проверки сможете засвидетельствовать договор Дия Подписью, а затем обменяться деньгами и авто.

Подписанные документы поступят администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.

Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на автомобиль подтянутся в приложении.