В "Дие" заработала самая ожидаемая водителями функция. Как там перерегистрировать авто
В приложении "Дия" заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей - перерегистрация авто онлайн. Теперь продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов без лишних проверок и посредников.
Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использована информация с портала Дия.
Инструкция по перерегистрации авто
На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Если вы продаете авто:
- Выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта.
- Согласитесь с условиями продаж и предоставите гарантии (что авто не в розыске или что-либо) через Дию, а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году.
- Укажите договорную стоимость автомобиля.
- Внесите сведения о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
- Поделитесь проектом договора с Покупателем через QR-код или ссылку.
Если вы покупаете авто:
Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.
Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продаж через Дию.
Выберите номерной знак: оставьте старый, смените новый или закажите индивидуальный.
Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и соглашаетесь с ценой.
Согласите на перерегистрацию авто.
- Выберите версию техпаспорта
- пластик и электронное свидетельство в Дие
- Только электронное свидетельство в Дие
- Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки по Укрпочте.
- Оплатите
- Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте его на проверку. Она состоится автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.
После успешной проверки сможете засвидетельствовать договор Дия Подписью, а затем обменяться деньгами и авто.
Подписанные документы поступят администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.
Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на автомобиль подтянутся в приложении.
Как мы ранее писали, скоро перерегистрировать автомобиль можно будет в несколько кликов "Дия" без лишних проверок и посредников.
Читайте также, три самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине.