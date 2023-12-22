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В "Дие" заработала самая ожидаемая водителями функция. Как там перерегистрировать авто

Пятница 22 декабря 2023 09:34
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В "Дие" заработала самая ожидаемая водителями функция. Как там перерегистрировать авто Фото: Как перерегистрировать авто онлайн (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В приложении "Дия" заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей - перерегистрация авто онлайн. Теперь продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов без лишних проверок и посредников.

Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использована информация с портала Дия.

Инструкция по перерегистрации авто

На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Если вы продаете авто:

  • Выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта.
  • Согласитесь с условиями продаж и предоставите гарантии (что авто не в розыске или что-либо) через Дию, а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году.
  • Укажите договорную стоимость автомобиля.
  • Внесите сведения о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
  • Поделитесь проектом договора с Покупателем через QR-код или ссылку.

Если вы покупаете авто:

Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.
Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продаж через Дию.
Выберите номерной знак: оставьте старый, смените новый или закажите индивидуальный.
Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и соглашаетесь с ценой.
Согласите на перерегистрацию авто.

  • Выберите версию техпаспорта
  • пластик и электронное свидетельство в Дие
  • Только электронное свидетельство в Дие
  • Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки по Укрпочте.
  • Оплатите
  • Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте его на проверку. Она состоится автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

После успешной проверки сможете засвидетельствовать договор Дия Подписью, а затем обменяться деньгами и авто.

Подписанные документы поступят администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.

Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на автомобиль подтянутся в приложении.

Как мы ранее писали, скоро перерегистрировать автомобиль можно будет в несколько кликов "Дия" без лишних проверок и посредников.

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