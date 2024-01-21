"В детстве было тяжеловато". Сын Коляденко признался, почему стеснялся звездных родителей

30-летний украинский музыкант Фил Коляденко рассказал, почему в детстве стеснялся своих звездных родителей - хореографов Дмитрия и Елены Коляденко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст "Дома поговорим".

Почему Фил Коляденко стеснялся родителей

Так, когда артисту было 14-15 лет, его отец был членом жюри проекта "Фабрика звезд", а мама работала "за кулисами" реалити.

Фил вспомнил, что в финале шоу Дмитрий снял свой кроссовок и поставил его на стол, хотя должен был произносить оценки участнику на сцене.

Фил Коляденко с отцом (фото: kolyadenkodima_official)

"Зачем ты о кроссовках? Там же человек, там же человеческая судьба, она же пела для тебя. И почему ты вообще о кроссовках, почему ты не оденешься нормально?", - поделился мыслями в тот момент парень.

Также он сказал, за что ему было стыдно за мать.

Был момент, когда музыкант вместе с теннисной школой поехал в Словакию на сборы.

В путешествии 13-летнего парня сопровождала Елена.

Фил Коляденко с родителями (фото: kolyadenkodima_official)

"Первый мой выезд такой, типа школа теннисная, дети, их родственники, родители. И мама решает именно перед поездом, как будто там за день подстричься налысо", - рассказал Коляденко.

"Я приезжаю, а она еще и лифчики не носит. Все относились к ней, как к сестре. Сейчас мне было бы это супер приятно. Тогда я думал, что "пожалуйста, нет, это мама". Хотя в детстве "было тяжеловато", - добавил артист.

Со временем он привык к такой эпатажности родителей, и понял, что "они кайфуют от этого".