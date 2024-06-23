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"У Бена немає шансів". Джей Ло розбурхала мережу фігурою в купальнику (фото)

Неділя 23 червня 2024 15:30
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"У Бена немає шансів". Джей Ло розбурхала мережу фігурою в купальнику (фото) Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Іванна Пашкевич

Поки інсайдери активно обговорюють майбутнє розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, співачка, схоже, остаточно змирилася із ситуацією. Днями голлівудську акторку сфотографували на відпочинку в Італії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Джей Ло помітили в купальнику в Італії

Нещодавно співачка відпочивала з друзями на яхті. Її сфотографували в білому купальнику з глибоким декольте, доповненим туфлями на підборах з відкритим носом і сонцезахисними окулярами.

Знаменитість також прикрасила свій образ золотими аксесуарами: масивними сережками, браслетом і каблучкою.

Як реагують юзери

Деяких користувачів мережі фотографії з Італії не вразили і навіть викликали критику - вони різко засудили співачку за її відчайдушне прагнення завжди бути в центрі уваги.

На їхню думку, папараці вона викликала сама і ні на секунду не може відірватися від себе.

"Жоден її шлюб не склався, тому що вона відчуває справжню пристрасть тільки до себе. У Бена та інших її чоловіків не було жодного шансу", - висловився один із користувачів соцмережі X.

Багато хто виявився з ним солідарним.

Нагадаємо, у травні з'явилися чутки про серйозні проблеми у стосунках Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.

&quot;У Бена немає шансів&quot;. Джей Ло розбурхала мережу фігурою в купальнику (фото)

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Повідомлялося, що актор переїхав з їхнього особняка в орендований будинок. Інсайдер зазначив, що актор не винен у розладі.

Кілька тижнів тому стало відомо, що подружжя найняло ріелтора для продажу свого будинку, який вони придбали за 60 мільйонів доларів минулого року. Зараз вони сподіваються виручити за особняк близько 65 мільйонів.

Нещодавно Джей Ло публічно звернулася до Аффлека. Незважаючи на чутки про розлучення, співачка привітала актора з Міжнародним днем батька.

Раніше ми розповідали історію кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.

Також співачка показала нові цікаві образи у чорно-білих відтінках.

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