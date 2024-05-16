Як американські гірки. Історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Нещодавно у мережі почали ширитися чутки про те, що найпопулярніша пара Голлівуду Дженніфер Лопес і Бен Аффлек перебувають на межі розриву . Так це чи ні - покаже лише час.

А поки РБК-Україна (проект Styler) вирішило згадати історію кохання пари, яка, не дивлячись ні на що, надихає.

Як познайомилися Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Джей Ло і Бен Аффлек познайомилися у 2001 році на знімальному майданчику фільму "Джильї", де вони зіграли головні ролі: Лопес перевтілилася в кілера, на ім'я Рікі, а Аффлек - гангстера Ларрі.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: кадр з фільму "Джильї")

На той час вона була одружена з Крісом Джаддом, проте незабаром розлучилася - не через нове кохання, а через те, що у стосунках пари вже почалися проблеми.

Аффлек, своєю чергою, також завершив стосунки із Сандою Буллок, тож обидва мали причини для того, щоб почати зустрічатись.

Стосунки між знаменитостями розвивалися стрімко і пристрасно. Хоча спочатку вони не прагнули робити їх публічними, приховати це було неможливо: вони проводили разом кожну вільну хвилину, і їхня пристрасть була настільки сильна, що їм дали прізвисько "Бенніфер".

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Вже у 2002 році, незабаром після початку роману, Бен і Дженніфер оголосили про заручини.

Каблучку від Harry Winston з рожевим діамантом у шість каратів Дженніфер називала "найпрекраснішим предметом, який вона коли-небудь бачила".

Роман зірок настільки сильно зачіпав усі сторони їхнього життя, що Аффлек отримав важливе камео в кліпі своєї обраниці "Jenny from the Block".

Ще одним фільмом, в якому Аффлек і Лопес зіграли разом, була "Дівчина з Джерсі", де вони виконали ролі молодої сімейної пари.

Однак фільм вийшов вже у 2004 році, коли Бен і Джен вирішили відкласти своє весілля, а потім і зовсім розійшлися.

"Я люблю Бена, він дивовижна людина, але за два роки стосунків кожен із нас зазнав випробування. Ми були на обкладинках усіх журналів щотижня - і це правда дуже дивно. Зрозуміло, це не єдина причина, чому ми розлучилися, але така увага сильно вплинула на динаміку наших стосунків", - розповіла артистка у 2010 році.

Легендарне возз’єднання

У 2021 році колишні вирішили дати один одному ще один шанс. Тоді акторка завершила стосунки з бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким пробула чотири роки, і одразу в мережі почали з'являтися чутки про відновлення роману між нею та Беном, з яким вона весь цей час підтримувала дружбу.

Джей Ло і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Рік по тому після їхнього возз'єднання, Бен і Дженніфер вирішили одружитися - і це сталося без пишних урочистостей і безлічі гостей, у невеликій церкві в Лас-Вегасі, де їм довелося відстояти чергу на реєстрацію.

Навіть вбрання для весілля було скромним: у нареченої було дві сукні, але обидві були досить простими.

Знову на межі розриву

Так, шлюб голлівудських зірок знову опинився під загрозою.

Інсайдер повідомив, що співачка й актор перестали жити разом і можуть розлучитися найближчим часом.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Останнім часом шанувальники часто говорили про те, що Джей Ло і Бен перестали з'являтися разом на публіці.

Співачка навіть прибула на Met Gala без чоловіка, хоча раніше подружжя відвідувало всі великі заходи удвох. Тепер Їхні побоювання підтвердив інсайдер, який заявив, що між Лопес і Аффлеком "все скінчено".