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"У Бена нет шансов". Джей Ло взбудоражила сеть фигурой в купальнике (фото)

Воскресенье 23 июня 2024 15:30
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"У Бена нет шансов". Джей Ло взбудоражила сеть фигурой в купальнике (фото) Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Иванна Пашкевич

Пока инсайдеры активно обсуждают предстоящий развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, певица, похоже, окончательно смирилась с ситуацией. На днях голливудскую актрису сфотографировали на отдыхе в Италии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Джей Ло заметили в купальнике в Италии

Недавно певица отдыхала с друзьями на яхте. Ее сфотографировали в белом купальнике с глубоким декольте, дополненным туфлями на каблуках с открытым носом и солнцезащитными очками.

Знаменитость также украсила свой образ золотыми аксессуарами: массивными серьгами, браслетом и кольцом.

Как реагируют юзеры

Некоторых пользователей сети фотографии из Италии не впечатлили и даже вызвали критику - они резко осудили певицу за ее отчаянное стремление всегда быть в центре внимания.

По их мнению, папарацци она вызвала сама и ни на секунду не может оторваться от себя.

"Ни один ее брак не сложился, потому что она испытывает настоящую страсть только к себе. У Бена и других ее мужчин не было ни единого шанса", - высказался один из пользователей соцсети X.

Многие оказались с ним солидарны.

Напомним, в мае появились слухи о серьезных проблемах в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

&quot;У Бена нет шансов&quot;. Джей Ло взбудоражила сеть фигурой в купальнике (фото)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Инсайдер отметил, что актер не виноват в разладе.

Несколько недель назад стало известно, что супруги наняли риэлтора для продажи своего дома, который они приобрели за 60 миллионов долларов в прошлом году. Сейчас они надеются выручить за особняк около 65 миллионов.

Недавно Джей Ло публично обратилась к Аффлеку. Несмотря на слухи о разводе, певица поздравила актера с Международным днем отца.

Ранее мы рассказывали историю любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Также певица показала новые интересные образы в черно-белых оттенках.

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