Тысячи семей могут остаться без квартир в 2020 году: остановилось строительство 50% ЖК

Украинцы рискуют не вселиться в ЖК в 2020 году из-за кризиса (коллаж: РБК-Украина)

В этом году из-за финансового кризиса многие ЖК, скорее всего, не введут в эксплуатацию

В 2020 году из-за финансового кризиса и длительного карантина, в результате которых полностью или частично остановилось строительство в 50% ЖК, сроки ввода в эксплуатацию строящихся жилищных объектов в Украине могут увеличиться в среднем на 3-6 месяцев.

Еще одной причиной эксперт Александр Изаров назвал возникшие финансовые трудности у целого ряда застройщиков в связи со снижением уровня продаж.

По его данным, на сегодня лишь в Киеве только чуть больше 40 объектов, преимущественно новых востребованных форматов с наличием концептуального самодостаточного инфраструктурного комплекса, могут быть закончены в срок.

"Те объекты, в том числе совместные партнерские проекты, которые строятся за счет собственных средств девелоперов, а не за деньги покупателей жилья, могут быть завершены вовремя. Но их доля на рынке - это 15-17% от всего строящегося жилья. Именно к ним и будет приковано наибольшее внимание потенциальных инвесторов, стремящихся сохранить свои средства", - сказал он.

Изаров считает, что в сложившихся условиях в более 20% строящихся объектов сроки сдачи будут смещены на 3-4 месяца, в более 25% - на 6 и более месяцев, в 20-25% объектов задержка со вводом в эксплуатацию составит от 9 до 12 месяцев, а в 15% - строительство затянется на 1 год и более.

Таким образом, по его словам, на сегодняшний момент существует большой риск появления новых долгостроев.

"Навскидку можно говорить, что минимум 60-70 строящихся объектов находятся в зоне повышенного риска: это в основном объекты точечной застройки эконом-класса, где строительство ведется исключительно за счет инвесторов, кроме этого есть часть объектов комфорт и бизнес-класса, у которых помимо финансовых сложностей, существует ряд проблем, связанных с законностью строительства", - сообщил Изаров.

При этом, как считает эксперт, чтобы избежать появления долгостроев, Кабмин, профильное министерство вместе с сообществами девелоперов могут разработать и предложить эффективную государственную программу по предоставлению краткосрочных кредитов под 3-5% сроком на 1-2 года на завершение объектов жилищного строительства.

"Строительство может стать одной из сфер экономики, которая позволит минимизировать возможные последствия экономического кризиса. Это и новые рабочие места, и налоговые поступления в бюджет страны. Все прекрасно понимают, что каждая гривна, привлеченная в строительство жилья, дает до 7-9 грн ВВП", - подчеркнул Изаров.

Вместе с тем, по его мнению, потенциал развития рынка, несмотря на возможный экономический кризис, заключается в строительстве современных ЖК комплексной застройки, в партнерских проектах нескольких девелоперов, что позволяет избежать ненужных рисков, связанных с финансированием строительства.

"Уже сейчас более 60 строящихся жилых комплексов - это объекты принципиально новых форматов, таких как многофункциональные жилые комплексы, объекты live-work-play и другие. При этом большинство таких проектов создается в партнерстве 2-3 девелоперских компаний и при наличии финансового ресурса в размере 50-60% от сметной стоимости строительства. Такие средства дают возможность в течении минимум 1 года строить, не привлекая средства инвесторов-покупателей квартир. И именно такой подход может стать направлением в развития рынка строительства жилья на ближайшие 3-5 лет", - подытожил Изаров.

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