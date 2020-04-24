Тисячі сімей можуть залишитися без квартир у 2020 році: зупинилося будівництво 50% ЖК

Українці ризикують не вселитися в ЖК до 2020 року через кризу (колаж: РБК-Україна)

Цьогоріч через фінансову кризу багато ЖК, швидше за все, не введуть в експлуатацію

У 2020 році через фінансову кризу і тривалий карантин, в результаті яких частково або повністю зупинилося будівництво в 50% ЖК, терміни введення в експлуатацію споруджуваних житлових об'єктів в Україні можуть збільшитися в середньому на 3-6 місяців.

Ще однією причиною експерт Олександр Ізаров назвав фінансові труднощі, що виникли в цілого ряду забудовників у зв'язку зі зниженням рівня продажів.

За його даними, на сьогодні лише у Києві лише трохи більш ніж 40 об'єктів, переважно нових затребуваних форматів з наявністю концептуального самодостатнього інфраструктурного комплексу, можуть бути завершені в строк.

"Ті об'єкти, в тому числі спільні партнерські проєкти, які будуються коштом девелоперів, а не за гроші покупців житла, можуть бути завершені вчасно. Але їх частка на ринку - це 15-17% житла, що будується. Саме до них і буде прикута найбільша увага потенційних інвесторів, які прагнуть зберегти свої кошти", - сказав він.

Ізаров вважає, що у сформованих умовах у понад 20% споруджуваних об'єктів строки здачі будуть зміщені на 3-4 місяці, понад 25% - на 6 і більше місяців, у 20-25% об'єктів затримка з введенням в експлуатацію складе від 9 до 12 місяців, а у 15% - будівництво затягнеться на 1 рік і більше.

Таким чином, за його словами, на сьогоднішній момент існує великий ризик появи нових довгобудів.

"Навскидку можна говорити, що мінімум 60-70 споруджуваних об'єктів знаходяться в зоні підвищеного ризику: це в основному об'єкти точкової забудови економ-класу, де будівництво ведеться виключно коштом інвесторів, крім цього є частина об'єктів комфорт та бізнес-класу, у яких крім фінансових труднощів, існує ряд проблем, пов'язаних із законністю будівництва", - повідомив Ізаров.

При цьому, як вважає експерт, щоб уникнути появи довгобудів, Кабмін, профільне міністерство разом з громадами девелоперів можуть розробити й запропонувати ефективну державну програму з надання короткострокових кредитів під 3-5% терміном на 1-2 роки на завершення об'єктів житлового будівництва.

"Будівництво може стати однією з галузей економіки, яка дозволить мінімізувати можливі наслідки економічної кризи. Це і нові робочі місця, і податкові надходження у бюджет країни. Всі чудово розуміють, що кожна гривня, залучена в будівництво житла, дає до 7-9 грн ВВП", - підкреслив Ізаров.

Разом з тим, на його думку, потенціал розвитку ринку, попри можливу економічну кризу, полягає в будівництві сучасних ЖК комплексної забудови, у партнерських проєктах декількох девелоперів, що дозволяє уникнути непотрібних ризиків, пов'язаних з фінансуванням будівництва.

"Вже зараз понад 60 споруджуваних житлових комплексів - це об'єкти принципово нових форматів, таких як багатофункціональні житлові комплекси, об'єкти live-work-play та інші. При цьому більшість таких проєктів створюються у партнерстві 2-3 девелоперських компаній та при наявності фінансового ресурсу у розмірі 50-60% від кошторисної вартості будівництва. Такі засоби дають можливість протягом щонайменше 1 року будувати, не залучаючи кошти інвесторів-покупців квартир. І саме такий підхід може стати напрямком у розвитку ринку будівництва житла на найближчі 3-5 років", - підсумував Ізаров.

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