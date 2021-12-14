Тысяча за вакцинацию: в Украине активизировались мошенники

Злоумышленники присылают людям сообщения якобы от Министерства здравоохранения, в котором предлагается получить 1000 гривен за вакцинацию.

Скриншот сообщения

В сообщении есть ссылки, перейдя по которой необходимо ввести личные данные: имя, фамилию, номер телефона и сертификата о вакцинации. После чего появляется страница, куда нужно ввести данные платежной карты, на которую якобы поступят деньги.

Скриншот сообщения

Будьте внимательны, и запомните, что никогда не нужно вводить на подозрительных сайтах CVV/CVC код карты, который состоит из трех цифр. Если мошенники узнают номер карты, срок ее действия и CVV/CVC код, то смогут осуществлять покупки с нее из интернета.

Отметим, чтобы реально получить деньги за вакцинацию, необходимо получить карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. На эту карту и поступит тысяча гривен.

В каких банках можно оформить карту "єПідтримка":

Monobank;

ПриватБанк;

Альфа-банк;

А-Банк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

Со временем количество банком может увеличиться.