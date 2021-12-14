Выглядело очень правдоподобно: мошенники придумали новый способ аферы с ПриватБанком

Мошенники придумали новый способ аферы с использованием ПриватБанка. Клиентке несколько раз звонили и выдавали полную информацию о ее счетах и называли свои данные.

Как рассказала клиентка банка, она едва не отдала мошенникам 20 тысяч гривен. В последний момент она засомневалась и отказалась переводить средства.

По словам женщины, мошенники действовали очень правдоподобно, называли свои имена, указывали ее личную информацию, разговаривали вежливо и на украинском языке. Преступники провели хорошую подготовительную работу.

Две недели назад Анне Медведевой позвонили якобы от службы безопасности ПриватБанка и спросили, почему она не прошла идентификацию личности по своим карточным счетам.

Мужчина сказал, что должна была прийти смс из банка с инструкцией.

Когда Анна попыталась выяснить, не мошенник ли он, мужчина назвался, сообщил, что разговор записывается и ей стоит до 12 числа пройти идентификацию в любом банкомате.

Через две недели Анне Медведевой снова позвонили из службы безопасности банка.

Мужчина назвал свое имя, сообщил номер оператора и опять начал выяснять, почему она не прошла идентификацию.

Он настаивал на том, что смс с инструкцией было отправлено и есть подтверждение, что клиентка его получила.

Также он предупредил, что без идентификации счета будут заблокированы, а на все карты наложен штраф в размере 452 гривны.

Для разблокировки придется потом лично обращаться в главный офис службы безопасности в Днепре и был назван адрес.

Перспектива остаться без средств и доступа к картам клиентку напугала, и она начала выяснять, как можно пройти идентификацию.

"Он сказал, что я могу пройти идентификацию в телефонном режиме. Для этого мне надо будет сообщить ему приблизительные остатки по моим счетам и когда были последние транзакции. Он назвал мне все мои карты, не по номерам, но вид счета и карты назвал. То есть он знал мое ФИО, и какие у меня открыты карты", - рассказала Анна Медведева.

В состоянии волнения женщина забыла о переводе средств и назвала неправильные суммы по счетам. Ее поблагодарили и переключили на менеджера по идентификации.

Далее она послушала музыку и начала общаться с еще одним работником банка. Ей сообщили, что она указала неправильные данные при идентификации и придется пройти процедуру через банкомат.

"Опять-таки на очень грамотном украинском, с очень грамотно построенными юридическими формулировками. Уточнил, когда я смогу это сделать, я сказала, что в течение дня"

"Он сказал, что не пойдет, и что он, ссылаясь на такое-то постановление Кабмина от такого-то числа сейчас блокирует мои счета на 17 дней, а для разблокировки мне надо лично обратиться в центральный офис службы безопасности в Днепре", - уточнила клиентка.

Далее менеджер сообщил, что уже вошел в ее профиль и начал процесс в ручном режиме. И теперь ей придется либо отказаться от процедуры, либо получить статус заблокированной.

Для идентификации ей нужно выбрать банкомат, где есть две камеры – направленные сверху и снизу, а также указал, где есть такие поблизости.

Анна Медведева признается, что у нее сначала не возникло сомнений, так как ПриватБанк неоднократно проводил идентификации клиентов и заставлял регулярно предоставлять документы.

Она вместе с менеджером на связи дошла до банкомата. Вставила карту, ввела пин-код, проверила остаток.

Со второй карты менеджер сказал снять деньги и сразу же положить назад и назвал сумму – 8 тысяч гривен. Уточнил, что придется это сделать двумя трансакциями.

Когда Медведева снова засомневалась в подлинности менеджера, она попросила назвать информацию, которую знает только она и банк.

Менеджер ответил, что в телефонном режиме не имеет права сообщать такие данные и снова акцентировал на том, что он не просит перевести деньги или выдать ему личную информацию.

Далее он снова начал запугивать тем, что все счета заблокируют и наложат штраф. Потом он переключил женщину на третьего менеджера. И весь разговор повторился по кругу.

Деньги со счета женщина сняла, но параллельно пыталась открыть Приват24 на своих девайсах и обнаружила, что пароль не принимается.

В это время менеджер по телефону просил подойти к терминалу и положить деньги снова на счет. Но не напрямую, а через транзитный счет, который ей сейчас продиктуют.

И в этот момент Анна поняла, что имеет дело с мошенниками. Она повесила трубку и не отвечала на звонки.

А после она отправилась в отделение ПриватБанка, чтобы разобраться в ситуации.

"Все закончилось благополучно. Но мне не дает покоя мысль, откуда мошенники знали какие карты у меня открыты (номер и ФИО бьются по базе ФОПов). А еще мне не дает покоя мысль о том, насколько все было хорошо подготовлено и реалистично"

"Если вы думаете, что разводы - это для лохов, а вы умный, и никогда не поведетесь, подумайте еще раз. С той стороны тоже не дураки, и они учатся и развиваются", - резюмировала женщина.