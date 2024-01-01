Тяжкохвора Тишкевич показала, як відсвяткувала Новий рік після виписки з лікарні (фото)

Як Катерина Тишкевич відсвяткувала Новий рік 2024

Зірка "Ніщо не трапляється двічі", яка вже багато років страждає від хронічного головного болю, зустріла свято у компанії свого чоловіка, актора Валентина Томусяка.

"2024 - на тебе великі надії. Єдине бажання на всіх - перемога", - написала Катерина та показала фото з коханим.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Нагадаємо, на початку грудня Тишкевич потрапила до лікарні із сепсисом.

Більше тижня вона була у реанімації, а обранець знаменитості розповідав про її тяжкий стан.

Лише наприкінці грудня артистку нарешті виписали з лікарні та відпустили додому.