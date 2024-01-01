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З Новим роком! Залужний привітав українців і показав ніжне фото з дружиною

Понеділок 01 січня 2024 12:31
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З Новим роком! Залужний привітав українців і показав ніжне фото з дружиною Фото: Валерій Залужний привітав українців з Новим роком (president.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Новим роком 2024, який наступив та показав світлину з дружиною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку генерала.

Залужний показав фото з дружиною

На знімку Валерій Залужний обіймає свою дружину Олену на фоні прикрашеної ялинки.

"З Новим роком", - підписав кадр головнокомандувач ЗСУ.

З Новим роком! Залужний привітав українців і показав ніжне фото з дружиноюЗалужний показав фото з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Реакція українців на фото

Реакція українців в коментарях не змусила себе чекати. Вони зі щирістю привітали українського генерала.

  • Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги!
  • Вітаю, пане генерале!
  • Перемоги, вірної Україні, професійної талановитої команди, якісної і щедрої допомоги світової спільноти, успіху, здоров'я, наснаги, натхнення, найдорожчих і найрідніших поряд.
  • Вітаємо Вас і дякуємо за все, що Ви робите для нас та нашої перемоги.
  • Щирі вітання з Новим роком !!! Всіх благ, здійснення мрій та задумів, головне - скорішої перемоги.
  • З новим роком! Щастя, здоров'я,всій Вашій родині! Мирного неба!

Як ми раніше писали, до цього Валерій Залужний звернувся до військових.

Також читайте привітання з Новим роком Володимира Зеленського.

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Валерій Залужний