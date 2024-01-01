З Новим роком! Залужний привітав українців і показав ніжне фото з дружиною
Фото: Валерій Залужний привітав українців з Новим роком (president.gov.ua)
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Новим роком 2024, який наступив та показав світлину з дружиною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку генерала.
Залужний показав фото з дружиною
На знімку Валерій Залужний обіймає свою дружину Олену на фоні прикрашеної ялинки.
"З Новим роком", - підписав кадр головнокомандувач ЗСУ.
Залужний показав фото з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Реакція українців на фото
Реакція українців в коментарях не змусила себе чекати. Вони зі щирістю привітали українського генерала.
- Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги!
- Вітаю, пане генерале!
- Перемоги, вірної Україні, професійної талановитої команди, якісної і щедрої допомоги світової спільноти, успіху, здоров'я, наснаги, натхнення, найдорожчих і найрідніших поряд.
- Вітаємо Вас і дякуємо за все, що Ви робите для нас та нашої перемоги.
- Щирі вітання з Новим роком !!! Всіх благ, здійснення мрій та задумів, головне - скорішої перемоги.
- З новим роком! Щастя, здоров'я,всій Вашій родині! Мирного неба!
Як ми раніше писали, до цього Валерій Залужний звернувся до військових.
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