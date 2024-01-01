Тяжелобольная Тышкевич показала, как отпраздновала Новый год после выписки из больницы (фото)

Актриса Екатерина Тышкевич, которую недавно выписали из больницы, показала, как отпраздновала Новый год 2024.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Звезда "Ничто не случается дважды", которая уже много лет страдает от хронической головной боли, встретила праздник в компании своего мужа, актера Валентина Томусяка.
"2024 - на тебя большие надежды. Единственное желание на всех - победа", - написала Екатерина и показала фото с любимым.
Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Напомним, в начале декабря Тишкевич попала в больницу с сепсисом.
Больше недели она была в реанимации, а избранник знаменитости рассказывал о ее тяжелом состоянии.
Лишь в конце декабря артистку наконец-то выписали из больницы и отпустили домой.
Недавно Залужный поздравил украинцев с Новым годом и показал нежное фото с женой.
Также Могилевская впервые показала своего любимого и рассказала, когда решилась на удочерение девушек.